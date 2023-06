"O tym, czy będę kandydował do Sejmu, zdecyduje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To, czego ja chce, jest w tym zakresie najmniej ważne" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. "Nie potrzebuję immunitetu" - zapewniał, odrzucając zarzuty, że może chcieć uciec przed śledztwem ws. respiratorów kupowanych w czasach, gdy był wiceministrem zdrowia.

Jednym z tematów Porannej rozmowy w RMF FM były też laptopy, które mają trafić do czwartoklasistów. Kiedy dokładnie to nastąpi? Kończymy postępowanie przetargowe. Kiedy będzie rozstrzygnięty przetarg, będziemy mogli podać terminy - mówił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Cel jest taki, żeby ten sprzęt trafił do uczniów na jesieni tego roku - dodał.

Janusz Cieszyński mówił też w RMF FM, że za 3 lata każdy Polak ma mieć w domu internet światłowodowy. Łączna kwota wartości tych inwestycji to będzie 10 mld zł. Ok. 7 mld zł to będzie dofinansowanie ze środków UE. Reszta to wkład własny operatorów - wyliczał.

Jak tłumaczył szef resortu cyfryzacji, ok. 8 milionów Polaków nie ma stacjonarnego dostępu do internetu dobrej jakości. Docelowo internet w każdym polskim domu ma mieć prędkość 300 mb/s lub więcej.

Cieszyński przyznał, że o ile w dużych miastach instalacja internetu światłowodowego nie jest problemem, o tyle w mniejszych miejscowościach często nie opłaca się to firmom. Rząd dopłaci różnicę, żeby opłacało się zainwestować - tłumaczył. Zachęcał też do odwiedzania rządowej strony internet.gov.pl, na której każdy może wpisać swój adres i sprawdzić, czy może mieć szerokopasmowy dostęp do internetu.

Można zgłosić zapotrzebowanie na naszej stronie, żeby operatorzy wiedzieli. W takich miejscach często jest więcej niż jeden lokal. Jeżeli będzie więcej chętnych - jest większa szansa na to, że operator się zgodzi - wyjaśniał gość Roberta Mazurka.