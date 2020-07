„12 lipca będę głosował, ale bez większej przyjemności, powiem szczerze” – przyznał prof. Ryszard Bugaj gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Kto wygra wybory prezydenckie? „Pół na pół” – stwierdził nasz gość. On sam odda głos na Rafała Trzaskowskiego, ale - jak to określił - "z ciężkim sercem".

Zdaniem prof. Bugaja, w kampanii przed II turą dochodzi do zderzenia dwóch światów. "Świat Andrzeja Dudy to świat plebejski. Świat Rafała Trzaskowskiego to świat klasy średniej" - ocenił. Zastrzegł jednocześnie, że nie używa określenia "plebejski" w sensie pejoratywnym.

"Ci ludzie zostali przez PiS na trwale kupieni poczuciem troski, bliskości kulturowej, dbaniem o ich interesy. Dlatego PiS może sobie pozwolić na wiele wpadek. Ciągle ma zapas poparcia" - mówił gość Marcina Zaborskiego.

Prof. Ryszard Bugaj wyraził zaniepokojenie, że Polska - jak to określił - "przełamuje się na dwie części". "Boję się wypadku, który pobudzi ostre emocje. Kiedy to się wyrwie spod kontroli kogokolwiek" - powiedział.