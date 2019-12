"Myślę, że od czasu do czasu jest potrzebna wymiana przewodniczącego czy przewodniczącej" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Róża Thun. Grzegorz Schetyna powinien wyciągnąć wnioski ze słabych wyników wyborczych? "O tym zdecyduje zarząd partii (...) Myślę, że zmiany są dobre, bardzo dużo osób mówi, że w PO zmiana jest potrzebna, nie tylko osób wewnątrz Platformy, ale ludzi, którzy na nas głosują, to miliony ludzi i trzeba ich słuchać" - podkreśla europosłanka PO. Gość Marcina Zaborskiego dodaje: "Nie chciałabym, żeby tak to brzmiało, że on (Grzegorz Schetyna - przyp. red.) się nie nadaje. Tylko ewidentnie od czasu do czasu twarz powinna się zmieniać, może praktyki tak samo. (...) Nasza partia obfituje w osoby, które potrafiłyby partię prowadzić".

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, jakie pytanie zadałby Małgorzacie Kidawie-Błońskiej w debacie prawyborczej PO. Ja pewnie chciałabym wiedzieć, jak i może też z kim ona się weźmie za sprzątanie po obecnym prezydencie. Mamy ogromnie dużo do posprzątania, do naprawienia - stwierdziła Róża Thun. Wśród problemów, z którymi potencjalna przyszła prezydent musiałaby sobie poradzić jest - według europosłanki - sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale też istnienie "rowu między obywatelami".

Pytana o wulgarne i ostre wobec PiS słowa Władysława Frasyniuka podczas manifestacji pod sądem we Wrocławiu, Thun stwierdziła, że "osobiście unikam takiego języka". Często mam wrażenie, że ratuje Polskę w tej sytuacji okropnej, w którą nas PiS wpakował, ratuje Polaków poczucie humoru, które jest po prostu wspaniałe i wolę je niż agresję - tłumaczyła. Nie lubię jak ktoś tak mówi, ale są ludzie z kategorii tak zasłużonych, że ja w życiu ich nie będę oceniać, bo Frasyniuk zrobił dla Polski tak dużo, jak my wszyscy razem nie zrobiliśmy - dodał gość RMF FM.

Marcin Zaborski, RMF FM: Europosłanka Koalicji Obywatelskiej, Róża Thun w naszym studio. Umiałaby pani pokierować Platformą Obywatelską?

Róża Thun: W ogóle bym nie zamierzała robić czegoś takiego.

Dlaczego nie?

Takich ambicji nie mam.

A wierzy pani w to, że Platforma Obywatelska - z Grzegorzem Schetyną na czele - może wygrać kolejne wybory?

Ja wierzę w to, że Platforma Obywatelska może wygrać kolejne wybory.

Ale czy warunkiem jest to, żeby na czele stał Grzegorz Schetyna?

W tej chwili mamy zbliżające się wybory prezydenckie, więc wygra osoba bardziej, niż partia. Oczywiście osoba z jakieś formacji.

I macie zbliżające się wybory szefa Platformy Obywatelskiej, one lada moment ruszą...

Ruszą.

Potrzebna jest wymiana przewodniczącego?

Ja myślę, że od czasu do czasu jest potrzebna wymiana przewodniczącego, czy przewodniczącej. Zależy jak. W Nowoczesnej widzimy, że zdecydowano, czy Katarzyna Lubnauer wyciągnęła wnioski ze słabych wyników wyborczych. I nastąpiła zmiana.

Grzegorz Schetyna też powinien wyciągnąć wnioski ze słabych wyników wyborczych?

Ja myślę, że o tym zdecyduje zarząd partii i wybory, które są w styczniu.

Zarząd partii, na którego czele jest Grzegorz Schetyna.

No tak. Ale tam jest jeszcze wiele innych osób. Ja nie jestem w zarządzie partii, ale rozumiem, że są glosowania. Myślę, że zmiany są dobre. Bardzo dużo osób mówi, że w Platformie zmiana jest potrzebna i to nie tylko osób wewnątrz w Platformy, ale również tych, którzy na nas głosują, a to są jednak miliony osób i trzeba ich słuchać.

Wiele osób mówi, pani słucha i pani jak myśli? Bo pani ucieka ciągle od odpowiedzi.

Dlatego, że ja będę miała jeden głos, tak jak wszyscy inni.

Aż jeden głos.

Aż jeden głos, tak. Zobaczymy kto będzie kandydował ostatecznie, ale myślę, że wybory zawsze są czymś bardzo dobrym, po drugie - myślę, że warto słuchać tego, co mówią nam ludzie, którzy na nas głosują. Bardzo wiele osób uważa, że dobrze by było, żebyśmy zmienili szefa, mimo tego wszystkiego, tych ogromnych zasług, które on ma dla Platformy i dla budowania Koalicji - raz Europejskiej, potem Obywatelskiej. Nie chciałabym też, żeby tak to brzmiało, że on się nie nadaje. Tylko ewidentnie od czasu do czasu twarz powinna się zmieniać. Może praktyki tak samo. To jest zawsze coś dobrego i odświeżającego dla partii. Wydaje mi się, że nasza partia obfituje w osoby, które potrafiłyby partię prowadzić. Zajmować się tak samo tym, co dzieje się wśród szeregowych członków partii.

Zgłasza się Bogdan Zdrojewski, który mówił w RMF FM kilka dni temu, że w Platformie jest źle. Mówił o tym, że jesteście nad przepaścią i lifting już Platformie nie wystarczy, tylko potrzebne są dość głębokie zmiany.

Ja tak tragicznie tego nie widzę, nie aż tak krytycznie jak Bogdan Zdrojewski. On jest o wiele bardziej doświadczonym członkiem Platformy niż ja i czynnym w Polsce bardziej, niż ja w Parlamencie Europejskim. Więc on to widzi bardziej z bliska.

Mówi: "problemy z demokracją, problemy z komunikowaniem, kłopoty z konsekwencją, kłopoty z empatią". Sporo tych grzechów widzi Bogdan Zdrojewski.

Bardzo dobrze, że się zgłasza w związku z tym, skoro widzi. Ja lubię taką postawę, że ktoś widzi problemy, potrafi je bardzo wyraźnie zdefiniować i chce brać za to odpowiedzialność, żeby sytuację poprawić.

Bogdan Zdrojewski ma pani głos w tej sytuacji?

Postawa Bogdana Zdrojewskiego jest bardzo właściwa. Ja Bogdana Zdrojewskiego niesamowicie cenię, za wszystko co zrobił jako prezydent Wrocławia, jako minister kultury, jako poseł w Parlamencie Europejskim. Mieliśmy biura niemalże naprzeciwko siebie, więc mogłam też z bliska obserwować, jak on dobrze pracował. Myślę, że ta jego postawa teraz, to jego jasne powiedzenie, jasne nazwanie problemów i powiedzenie, że jest gotowy i określenie się, że gotowy jest przejąć odpowiedzialność, jest czymś bardzo dobrym. Zobaczmy jeszcze kto będzie kandydował. Myślę, że to jest bardzo dobre w Platformie Obywatelskiej, że wśród nas jest wiele osób...



