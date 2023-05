„Nie mamy narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci, ochrony dzieci, a ona jest niezwykle potrzebna” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Michalak. Były Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że plan walki z przemocą musi zawierać trzy elementy: edukację, interwencję i „leczenie” w rodzinach, w których dochodzi do niepokojących sytuacji.

Zdaniem byłego Rzecznika Praw Dziecka polski system ochrony dzieci nie działa. To jest druga strona, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Jak ten system ma działać, jeśli my dzisiaj po tylu tragediach, jakie się wydarzyły, do tej pory nie mamy obiecanej w 2019 roku ustawy. Chodzi o projekt, który miałby nakazywać badanie, monitorowanie i wypracowywanie rozwiązań na bazie takich przypadków. To jest ta ustawa, którą przygotowywała i wnioskowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - mówił.

Michalak o dramacie Kamilka: Na pierwszy rzut oka zawinili wszyscy

Marek Michalak był pytany o to, co należy zrobić, żeby takich dramatów, jak ten, który spotkał 8-letniego Kamila, było jak najmniej. Do końca nie da się zła wyeliminować, ale można je minimalizować. Tutaj są dwa bieguny. Jeden najważniejszy: to jacy jesteśmy, jak myślimy o dziecku, o prawach dziecka, o potrzebach i podmiotowości. Należy nieustannie i wielopłaszczyznowo edukować, uruchamiać kampanie społeczne, przypominać o tym, że dziecko się samo nie obroni. Wyzwalać empatię społeczną, ona jest niezwykle potrzebna - zaznaczył.

Były Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że na pierwszy rzut oka w sprawie 8-letniego Kamila "zawinili wszyscy". Ale teraz trzeba bardzo dokładnie zbadać kto na jakim etapie i czy w ogóle ktoś dał temu dziecku szansę, żeby powiedzieć, jak cierpi - zaznaczył.

Michalak stwierdził, że im mniej państwa w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, tym lepiej, ale tam gdzie dochodzi do przemocy, państwo musi reagować. Państwo musi podejmować aktywność chroniącą dzieci - mówił.

Nowe projekty w sprawie ochrony "to populizm"

Marek Tejchman zwrócił uwagę, że w Sejmie jest projekt ustawy, który będzie chronił dzieci przed seksualizacją i przedstawiony dziś przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt, który według resortu ma "stworzyć historyczne zmiany w prawie i stworzyć system ochrony dzieci w Polsce". Jak ocenia te propozycje Michalak? Populizm niestety, który politycy uprawiają i się w nim ścigają (...). Wymyślają rzeczy, które naprawdę dzisiaj nie są najważniejszymi rzeczami. Żeby chronić dzieci trzeba najpierw popatrzeć na godność ludzką dziecka, podmiotowość dziecka i uznać, że dziecko należy zawsze chronić. Nie ma dobrej przemocy, każda jest zła i relatywizowanie jakichkolwiek form przemocy, tak zwanych klapsów czy innych uderzeń jest niewłaściwe - mówił.

Michalak o wypowiedziach polityków: Niedopuszczalne

Były Rzecznik Praw Dziecka dopytywany czy polskie państwo relatywizuje przemoc, odpowiedział: A pan redaktor nie słyszał wypowiedzi, że rodzina jest święta nawet jak bije dzieci? Albo ktoś inny wspominał klapsy z estymą? Albo nakazywał odróżniać klapsy od bicia, bo to przecież nie jest jeszcze bicie? Ja mogę wymieniać takich wypowiedzi mnóstwo. Dodał, że to nie są wypowiedzi zwykłych Polaków, a ministra pracy, ministra sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, premiera. To jest niedopuszczalne, kiedy z góry idzie puszczenie oka, że to tylko dziecko - zaznaczył.

Michalak oznajmił, że wypowiedzi o klapsach można powiązać z tragedią 8-letniego Kamila. Każda przemoc zaczyna się od drobnej przemocy, od słowa. Słowo później jest mocniejsze, później zaczyna się czyn: większy, mniejszy i kiedyś dochodzi do eskalacji - podkreślił.