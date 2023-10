Co do pomysłu rotacyjności - gość Grzegorza Sroczyńskie przyznał, że "trzeba by wejść w tajemnice zespołów negocjacyjnych, bo to one ze sobą dyskutują te kwestie". Jak słyszę hasło o rotacyjnym marszałku, to bardziej jednak widzę w tym rękę dziennikarzy - przyznał poseł.

Szkoła powinna być bez ocen i bez prac domowych?

Michał Gramatyka powiedział niedawno, że w szkole nie powinno być prac domowych i ocen - to stwierdzenie wywołało spore kontrowersje. Niektórzy rodzice twierdzą, że brak ocen spowoduje, że dzieci będą się mniej uczyły, co przełoży się na nieudaną rekrutację na studia.

Marzy mi się to. Szkoła bez ocen rozumianych w kontekście aktualnym. Chodzi o to, by dzieciaki nie uczyły się dla ocen. Ocena oczywiście musi być - na koniec semestru, na koniec roku - powiedział Gramatyka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Z ciśnięcia dzieciaków nic dobrego się nie bierze. Z jakiegoś oceniania, rangowania z rywalizacji niezdrowej biorą się kompleksy, problemy psychiczne - dodał polityk.

Dlaczego ktoś miałby się nie dostać na studia? Przecież tak jak powiedziałem, nie chodzi o to żeby w ogóle zrezygnować z ocen. Na koniec semestru czy roku taka ocena musi się pojawić żeby dziecko mogło brać udział w rekrutacji.

Michał Gramatyka przyznaje, że główne założenia tego, jak miałaby wyglądać szkoła w nowoczesnej Polsce, znajdują się w programie jego partii.

W programie Polski 2050 mówimy właśnie o szkole, która rozwija naturalne umiejętności uczniów i uczennic, która nie ciśnie tych dzieci, a stara się wydobyć to co jest najlepsze. O nauczycielach, którzy pomagają swoim uczniom, a niekoniecznie rozliczają ich każdego dnia z postępów w nauce i o przyswajaniu nauki w pewien sposób naturalnie. Jakoś to się dzieje, że mój syn potrafi wymienić wszystkich superbohaterów, mimo że nikt nad nim nie stał z dziennikiem klasowym i nie kazał mu się uczyć.