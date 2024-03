​Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM i Radiu RMF24 będzie gen. Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej.

Gen. Mieczysław Bieniek / Tytus Żmijewski / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy o ostrzeżeniach, jakie płyną od niemieckiego wywiadu, że Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO już za dwa lata. Czy Polska jest na to przygotowana i co dalej z modernizacją polskiej armii?

Zapraszamy tuż po 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!