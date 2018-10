Ełk w Warmińsko-Mazurskiem będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Żółto-niebieski konwój pojawi się na miejscu już w sobotę. O lokalnych atrakcjach opowie nasz reporter Piotr Bułakowski.

W tym tygodniu mogliście też głosować na Kętrzyn, Żukowo, Kudowę-Zdrój, Wieruszów i Wołów. Ostatecznie postawiliście jednak na Ełk!

/



Zaprosił nas tam pan Paweł. Wymienił kilka argumentów. Zwrócił uwagę na zamek krzyżacki postawiony na przełomie XIV-XV wieku, wyburzony kilka lat po bitwie pod Grunwaldem, a później odbudowany. Jak dodał - jedną z najwyższych budowli w mieście jest wieża ciśnień z 1895 roku, a jedną z największych atrakcji turystycznych jest kolejka wąskotorowa. To miejsce, które bardzo dobrze znają miłośnicy turystyki wodnej czy wędkarstwa.



Odwiedzimy Ełk już w sobotę. Odwiedźcie nas na miejscu - atrakcji i niespodzianek nie zabraknie! Słuchajcie też Faktów RMF FM od godziny 8.



Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!

