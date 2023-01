Polski Związek Piłki Nożnej podjął rozmowy ze Stevenem Gerrardem w sprawie objęcia reprezentacji Polski - informuje portal meczyki.pl. Były zawodnik Liverpoolu i kapitan reprezentacji Anglii, a później trener Glasgow Rangers i Aston Villi miałby zastąpić Czesława Michniewicza. To kolejne znane nazwisko, które pojawia się w kontekście objęcia polskiej kadry.

Steven Gerrard / PETER POWELL / PAP/EPA

PZPN nie przedłużył wygasającej wraz z końcem grudnia umowy z Czesławem Michniewiem. W związku z tym od pewnego czasu na giełdzie nazwisk pojawiają się kolejne kandydatury do posady selekcjonera reprezentacji. Wśród zagranicznych szkoleniowców wymienia się nazwiska m.in. Herve Renarda, Paulo Bento i Nenada Bjelicy. Jeśli chodzi o polskich trenerów, kandydatami mają być m.in. Marek Papszun czy Jan Urban.

"Natomiast od kilku dni słyszeliśmy, o czym dyskutowaliśmy w ostatnim 'Pogadajmy o piłce', że istnieje jeszcze jeden tajemniczy kandydat, z którym kilkanaście dni temu PZPN podjął rozmowy. Wreszcie ustaliliśmy jego nazwisko" - pisze Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.

Chodzi o Stevena Gerrarda. Legenda Liverpoolu i 114-krotny reprezentant Anglii po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. Prowadził m.in. Glasgow Rangers, z którym sięgnął po mistrzostwo Szkocji.

Ostatnio Gerrard był szkoleniowcem Aston Villi, z której został zwolniony w tym sezonie.

Tomasz Włodarczyk w swoim tekście zauważył, że efekty pracy w Birmingham stanowią poważną rysę na trenerskim wizerunku Anglika. "Drużynę zostawił na 17. miejscu w tabeli. W sumie we wszystkich rozgrywkach poprowadził ją 40 razy. Zanotował 13 zwycięstw, 8 remisów i aż 19 porażek" - pisze dziennikarz.

"Według naszych informacji PZPN skontaktował się z Gerrardem już kilkanaście dni temu. Od tego czasu 42-latek miał zastanawiać się nad ewentualnym przyjęciem propozycji" - czytamy na portalu meczyki.pl.

Co mogłoby powstrzymać go przed szybkim przyjęciem propozycji? "Przede wszystkim długi i wysoki kontrakt, który ma podpisany z Aston Villą. Według angielskich mediów Gerrard był związany z Aston Villą kontraktem do 2024 roku. Rocznie miał zarabiać 5 mln funtów. Czyli klub Matty'ego Casha i Jana Bednarka ma mu jeszcze do wypłacenia astronomiczną kwotę 10 milionów funtów" - pisze Tomasz Włodarczyk.

Bogata kariera

Gerrard przez niemal całą karierę występował w Liverpoolu, w którym zadebiutował w 1998 roku. Pięć lat później został kapitanem drużyny.

Dwukrotnie zdobył Puchar Anglii, trzykrotnie Puchar Ligi Angielskiej oraz dwukrotnie Tarczę Wspólnoty. Ponadto triumfował w Lidze Mistrzów, Pucharze UEFA oraz dwukrotnie w Superpucharze Europy. W 2015, po 28 latach spędzonych na Anfield przeniósł się do amerykańskiego Los Angeles Galaxy, w barwach którego rok później zakończył piłkarską karierę.

W reprezentacji Anglii zadebiutował w 2000 r. Wystąpił wraz z nią na mistrzostwach Europy w 2000, 2004 i 2012 a także na mundialu w 2006, gdzie był najlepszym strzelcem zespołu i w 2010, gdzie był kapitanem drużyny. Reprezentacyjną karierę zakończył w 2014 roku.

Po zawieszeniu korków na kołku został trenerem. Prowadził m.in. szkocki klubu Rangers F.C. oraz Aston Villa.