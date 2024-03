Trener Lecce Roberto D'Aversa został zwolniony przez władze klubu po tym, jak uderzył głową jednego z zawodników. Incydent miał miejsce po niedzielnym meczu włoskiej ekstraklasy piłkarskiej, który gospodarze przegrali 0:1 z Hellas Veroną.

Roberto D'Aversa / ABBONDANZA SCURO LEZZI / PAP/EPA

Napastnik Verony Thomas Henry kłócił się z obrońcą Lecce Marinem Pongracicem po końcowym gwizdku. Wówczas D'Aversa wszedł na murawę, aby interweniować, ale zamiast tego lekko trącił głową Henry'ego, który upadł bezpośrednio przed jednym z sędziów. Szybko jednak wstał i podążył za agresorem, nie szczędząc mu wulgarnych obelg. Zapłacił za to bezpośrednią czerwoną kartką, co eliminuje go z występu przynajmniej w najbliższej kolejce.

"Po tym, co wydarzyło się pod koniec meczu Lecce-Verona, ogłaszamy, że klub zwolnił trenera Roberto D'Aversę z jego obowiązków" - poinformował klub Serie A w oświadczeniu. "Dziękujemy trenerowi i jego pracownikom za wykonaną pracę" - podkreślono.

Powtórki telewizyjne pokazały, że było to rzeczywiście uderzenie głową, ale D'Aversa - który również przeprosił - napisał później na Instagramie, że jego intencje były inne.