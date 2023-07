Mistrz Polski Raków Częstochowa podejmie wieczorem zdobywcę krajowego pucharu - Legię Warszawa. Stawką spotkania będzie Superpuchar. Raków zdobywał go w 2021 i 2022 roku. Legioniści poprzednio sięgnęli po trofeum w 2008 roku i od tego czasu przegrali... osiem spotkań o Superpuchar. Z wypowiedzi obu trenerów wynika, że obu ekipom zależy na zwycięstwie. Pierwszy gwizdek o 20:10.

Zawodnicy Rakowa podczas treningu przed meczem o pilkarski Superpuchar Polski / Waldemar Deska / PAP

Dla Rakowa to będzie już drugi mecz w tym sezonie. Kilka dni temu także na własnym stadionie częstochowianie pokonali Florę Tallin 1:0 w pierwszym meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na horyzoncie już wyjazdowy rewanż, ale na razie w Rakowie skupienie na Superpucharze, który drużyna zdobywała w dwóch ostatnich latach. Piłkarze z Częstochowy długo rozkręcali się w pojedynku z Florą i trener Dawid Szwarga przyznał, że na ostatnich treningach zespół pracował głównie nad poprawą gry ofensywnej, która szwankowała najbardziej.

Legia meczem o Superpuchar zaczyna nowy sezon. Zatem dyspozycja piłkarzy i pomysł trenera Kosty Runjaicia to na razie niewiadoma. W Legii latem pojawiło się kilka nowych twarzy: Patryk Kun, Marc Gual, Radovan Pankov czy Jurgen Elitim. Pytanie, jaką rolę na początku sezonu przygotował dla nich trener.

Trenerzy przed meczem o Superpuchar

Dawid Szwarga (Raków Częstochowa):

"Cieszę się, że z Legią zagramy po wygranym meczu z Florą. Wszyscy wiemy, co oznacza mecz z Legią - to przeciwnik, którego siły nie można przecenić. Pracujemy nad tym, jak Legię zaskoczyć i wygrać. Cieszę się na takie spotkanie, z rywalem, z którym przegraliśmy w finale Pucharu Polski. Z drugiej strony, to nieważne kto w sobotę będzie naszym rywalem, ale trofeum o które walczymy. Chociaż mamy w bliskiej perspektywie mecz w Estonii, to teraz najważniejszy jest Superpuchar"

Kosta Runjaic (Legia Warszawa):

Mecz o Superpuchar przywołuje wspomnienia z finału Fortuna Pucharu Polski. Potrzebujemy takiego samego ducha, który towarzyszył nam podczas majowego finału i przyczynił się do zwycięstwa. Wciąż to pamiętamy. Puchar już mamy, ale takiej patery, jaką można zdobyć w sobotę, jeszcze nie. Dlatego fajnie byłoby dołożyć ją do naszych zdobyczy. Triumf w finale PP był dla nas bardzo ważne, chcemy kontynuować tę drogę. W sobotę zagramy z mistrzem Polski, który swój pierwszy mecz już rozegrał. Raków to gospodarz, ale najważniejsza będzie energia, jaką pokażemy na boisku, a także wsparcie naszych kibiców" - przyznał trener Runjaic podczas piątkowej konferencji prasowej.

Dobra passa Rakowa, fatalna Legii

Raków po raz trzeci z rzędu zagra o Superpuchar. W poprzednich latach była to nagroda za zdobycie Pucharu Polski (po zwycięstwach nad Arką i Lechem). Tym razem częstochowianie przystąpi do walki o trofeum jako mistrz Polski. To był historyczny sukces klubu. Dziś szansa na kolejny, choć mniejszego kalibru.

Raków może zdobyć Superpuchar po raz trzeci z rzędu. W 2021 roku "Medaliki" pokonały po rzutach karnych Legię. Przed rokiem wygrały 2:0 w Poznaniu z Lechem. W przeszłości dwa razy z rzędu Superpuchar zdobywały: Amica Wronki, Lech Poznań i Arka Gdynia. Trzykrotnie jeszcze nikt tego nie dokonał.

Swój wkład w historię meczów o Superpuchar ma także Legia. Klub łącznie cztery razy triumfował w takim spotkaniu, ale ostatnie lata to pasmo porażek. Po raz ostatni Legia sięgnęła po Superpuchar w 2008 roku a od tego czasu... przegrała osiem spotkań o taką właśnie stawkę. Co prawda często trenerzy Legii decydowali się np. na wystawianie rezerwowego składu, ale i tak to zaskakująca statystyka.