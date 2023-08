Długie negocjacje

Bawarczycy już od dawna zabiegali o Kane'a. Składali kolejne oferty, lecz były one konsekwentnie odrzucane przez Tottenham.

84-krotny reprezentant Anglii (58 goli), aktualny wicemistrz Europy, 28 lipca skończył 30 lat. Suma proponowana przez Bayern wydaje się więc atrakcyjna. Tym bardziej biorąc pod uwagę takt, że Kane ma kontrakt z londyńskim klubem tylko do czerwca przyszłego roku.

Na początku lipca "Sport Bild" informował, że trener Bayernu Thomas Tuchel odwiedził Kane'a w Londynie, aby osobiście przekonać go do przeprowadzki do Monachium. "Sky" dodał wówczas, że Kane zdecydowanie chce dołączyć do Bayernu tego lata.