W dorosłym futbolu Karbownik debiutował w Legii Warszawa, skąd jesienią 2020 roku trafił do angielskiego Brighton&Hove Albion. Tam nie przebił się do podstawowego składu, zaliczył pojedyncze występy w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi, a później był wypożyczany do Olympiakosu Pireus i Fortuny Düsseldorf, w której w poprzednim sezonie w 26 spotkaniach drugiej Bundesligi odnotował jednego gola i pięć asyst.

Ekipa ze stolicy Niemiec drugoligowy sezon rozpoczęła od dwóch porażek i zajmuje 17., przedostatnią lokatę w tabeli.

W przeszłości w tym klubie grali m.in. Artur Wichniarek, Piotr Reiss, Bartosz Karwan, Tomasz Kuszczak, Krzysztof Piątek czy Łukasz Piszczek.