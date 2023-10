"Nazywano go cichym dyktatorem, czyli piłkarzem, który powie jedno słowo, albo nie powie nic, a i tak będziesz doskonale wiedział, co on potrafi i czego oczekuje" - powiedział o Lionelu Messim Jakub Kręcidło, dziennikarz CANAL+ Sport, który był gościem Piotra Salaka na antenie internetowego Radia RMF24. Świat piłki nożnej od wczoraj żyje wiadomością, że Messi stał się właścicielem Złotej Piłki po raz ósmy w historii.

Leo Messi podczas uroczystości wręczenia Złotej Piłki / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA Myślę, że zostaliśmy odarci z wszelkich argumentów by kwestionować tezę (że Lionel Messi jest najlepszym piłkarzem w historii piłki nożnej - red.) - powiedział Jakub Kręcidło, dziennikarz CANAL+ Sport. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kręcidło o Złotej Piłce Messiego: Najlepszy zawodnik w historii futbolu Ekspert wspomniał o poprowadzeniu przez Messiego kadry Argentyny do mistrzostw świata oraz o jego wkładzie w prowadzenie Barcelony. Jest wyjątkowym piłkarzem, który wyznaczył wspaniałą epokę i w pewien sposób kończy się ona wraz z ósmą w karierze Złotą Piłką Leo Messiego. Zakładam, że to będzie jego ostatnie takie wyróżnienie w karierze - komentuje Kręcidło. Cristiano Ronaldo na drugim miejscu Jak powiedział w rozmowie z Piotrem Salakiem dziennikarz CANAL+ Sport, "każdy chciałby być na miejscu Cristiano Ronaldo i mam wrażenie, że to naprawdę nie jest żaden przytyk, ani ujma dla niego, żeby być gorszym od Leo Messiego". Obserwowanie przez nas od 20 lat wyścigu dwóch najsłynniejszych piłkarzy był - jego zdaniem - zaszczytem, którym mogliśmy się cieszyć. Jakub Kręcidło podkreślał, że rywalizacja Ronaldo i Messiego była szczególnie widoczna, w momencie kiedy grali w dwóch rywalizujących ze sobą klubach, przez 9 pełnych sezonów. Według Kręcidło, wyścig ten będziemy wspominać z nostalgią, ponieważ szanse na pojawienie się podobnych rywali w najbliższym czasie są niewielkie. "Piłkarz nieortodoksyjny" Jakub Kręcidło wspomina, że mimo trzymania się z daleka od świata show biznesu oraz braku kontrowersyjnych wypowiedzi ze strony piłkarza, Messi stał się najsłynniejszym zawodnikiem w historii. Dziennikarz nazwał Messiego "piłkarzem nieortodoksyjnym". Jest piłkarzem, który lubi się tatuować, który lubi spędzać czas z rodziną, ze swoimi wielkimi psami, który lubi grillować, lubi robić proste rzeczy - powiedział ekspert. Jego zdaniem piłkarz woli funkcjonować w cieniu, z daleka od świata gwiazd, modelingu czy blichtru. Dzięki temu przez lata mogliśmy postrzegać go wyłącznie przez pryzmat występów na boisku. W opozycji do Messiego dziennikarz postawił Cristiano Ronaldo, który dużo częściej pokazywał się w towarzystwie celebrytów i w świecie showbiznesu. Leo Messi jest niewiarygodnie ambitnym piłkarzem, nie da się osiągać takich sukcesów nie będąc ambitnym zawodnikiem. Ale jest też piłkarzem, który nauczył się być liderem poprzez milczenie - mówi Jakub Kręcidło, którego zdaniem dużo dobitniej Messi posługiwał się gestem i czynem, aniżeli słowem. Nazywano go cichym dyktatorem, czyli piłkarzem, który powie jedno słowo, albo nie powie nic, a i tak będziesz doskonale wiedział, co potrafi, czego oczekuje - dodaje dziennikarz. Z biegiem lat sportowa pozycja Messiego zmieniała się, a ten stawał się coraz bardziej uprzywilejowany. 12. miejsce Roberta Lewandowskiego Dziennikarz zaznacza, że szczególną rolę w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki odegrał mundial. Przełożył się on także na wyniki Roberta Lewandowskiego. Zdobył mistrzostwo Hiszpanii, został królem strzelców LaLiga i spełnił oczekiwania, jakie pokładano w nim w pierwszym sezonie w Primera Division - mówi gość, po czym przypomina o spektakularnej porażce naszej narodowej drużyny w tegorocznym mundialu. Nie wydaje mi się, abyśmy byli zdzwieni faktem, że Lewandowski znalazł się poza czołową dziesiątką - komentuje dziennikarz CANAL+ Sport, Jakub Kręcidło na antenie internetowego Radia RMF24. Opracowanie: Wiktoria Krzyżak Zobacz również: Dźgnął nożem pracownika Burger Kinga za izraelski ostrzał Strefy Gazy

