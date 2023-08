Jest zgoda na transfer Neymara z PSG do Al-Hilal - poinformował portal stacji BBC. Brazylijczyk ma przejść do saudyjskiej drużyny za kwotę ok. 90 mln euro plus bonusy.

Neymar / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA Transfer - jak twierdzi BBC - jest już tylko uzależniony od przejścia przez 31-letniego piłkarza testów medycznych i podpisania stosownych dokumentów. Francuski dziennik "L'Equipe" poinformował, że za dwa sezony grania w Arabii Saudyjskiej Brazylijczyk ma zarobić ok. 160 mln euro. Neymar z powodu infekcji nie wystąpił w sobotnim spotkaniu PSG z Lorient, zremisowanym 0:0. Brazylijczyk, jak podało BBC, nie jest już częścią koncepcji ani trenera Luisa Enrique, ani klubu. Komentatorzy są zdania, że transfer Neymara do Arabii Saudyjskiej wpisuje się w strategię PSG, która polega na odchodzeniu od ery pozyskiwania znanych piłkarzy za ogromne pieniądze. Neymar występuje w PSG od 2017 roku, gdy przeszedł z Barcelony za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro. Szacuje się, że w stolicy Francji zarabiał ok. 25 mln euro rocznie. Zawodnik, dość często trapiony przez kontuzje, ma ważny kontrakt jeszcze przez cztery lata. Saudyjczycy już od dawna kuszą najlepszych piłkarzy świata. W rozpoczętym w piątek sezonie tamtejszej ekstraklasy grają m.in. takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Sadio Mane. Zobacz również: Kepa Arrizabalaga wypożyczony na cały sezon do Realu Madryt

