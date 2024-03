Już w najbliższy czwartek, 28 marca, o godzinie 14:00 rozpocznie się sprzedaż biletów na turniej finałowy UEFA EURO 2024. Kibice reprezentacji Polski będą mieli wyjątkową okazję, by na żywo wspierać swoich ulubieńców na niemieckich stadionach. Sprzedaż potrwa do 8 kwietnia i będzie prowadzona wyłącznie przez UEFA na dedykowanym portalu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdobyć cenne wejściówki? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Polska po dogrywce oraz serii rzutów karnych wygrała w Cardiff z Walią / Kieran McManus/Shutterstock / East News Oto wyczekiwany przez fanów piłki nożnej moment. Po emocjonujących barażach, w których reprezentacja Polski wywalczyła miejsce na UEFA EURO 2024, teraz przyszła pora, by kibice mogli zacząć planować swoją podróż do Niemiec. UEFA ogłosiła, że sprzedaż biletów na turniej finałowy dla kibiców Biało-Czerwonych rozpocznie się w czwartek, 28 marca o godzinie 14:00. To wyjątkowa okazja, by na żywo wspierać naszą drużynę w walce o mistrzowski tytuł. Droga reprezentacji Polski na UEFA EURO 2024 nie była łatwa. Po zajęciu trzeciego miejsca w swojej grupie kwalifikacyjnej, podopieczni selekcjonera Michała Probierza musieli stawić czoła rywalom w barażach. W półfinałowym meczu, który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie, Polska pewnie pokonała Estonię 5:1. We wtorek Biało-Czerwoni po dogrywce oraz serii rzutów karnych wygrali zaś w Cardiff z Walią i wywalczyli awans na UEFA EURO 2024, które zostanie rozegrane w Niemczech. Teraz, gdy miejsce na EURO jest już pewne, kibice mogą zacząć myśleć o wsparciu swojej drużyny z trybun. Bilety na mecze będą dostępne dla wszystkich, którzy zarejestrowali się jako "Fan of Poland". Rejestracja nadal jest otwarta, a decydująca będzie kolejność zgłoszeń, według zasady "kto pierwszy, ten lepszy". Każdy kibic może aplikować o maksymalnie cztery bilety na dany mecz. Ceny wejściówek są zróżnicowane i zależą od fazy turnieju, zaczynają się już od 30 euro za mecze fazy grupowej, przez 50 euro za mecz otwarcia i 1/8 finału, 60 euro za ćwierćfinały, aż po 80 euro za półfinały i 95 euro za finał. Warto podkreślić, że sprzedaż biletów na UEFA EURO 2024 będzie prowadzona wyłącznie przez UEFA, a wszystkie transakcje będą realizowane poprzez oficjalny portal turnieju euro2024.com/tickets . Dla wszystkich zainteresowanych dostępne są również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) oraz informacje dotyczące sprzedaży pakietów Hospitality. Nie przegap swojej szansy, by być częścią tego niezapomnianego wydarzenia i wspierać reprezentację Polski na żywo na stadionach w Niemczech. UEFA EURO 2024 zbliża się wielkimi krokami, a emocje z pewnością będą sięgać zenitu. Źródło: laczynaspilka.pl RMF 24