Trener piłkarzy Barcelony Xavi na konferencji prasowej pozytywnie wypowiedział się na temat gry Roberta Lewandowskiego. "To topowy gracz" - oznajmił szkoleniowiec. Wyraził również zadowolenie z pozyskania Julesa Kounde.

Robert Lewandowski / Joe Buglewicz / PAP/EPA

Lewandowski dobrze adaptuje się w drużynie. Robi różnicę. Jeszcze nie strzelił gola, ale prędzej czy później to nastąpi. Jego zdolności pomagają drużynie w rozgrywaniu. Świetnie panuje nad piłką i nie notuje strat. Ma wiele okazji do strzelenia gola, bo zawsze jest we właściwym miejscu na boisku. To topowy gracz i jestem bardzo zadowolony z tego, że mam go w składzie - ocenił Hiszpan.

Barcelona pozyska z Sevilli obrońcę reprezentacji Francji Julesa Kounde. Według mediów wartość umowy to 50 mln euro. W poniedziałek zawodnik podpisze kontrakt i zostanie zaprezentowany podczas konferencji prasowej w ośrodku treningowym Ciutat Esportiva

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania Kounde. To piłkarz, który dobrze wyprowadza piłkę, jest szybki i agresywny - stwierdził Xavi.

Podczas tournee w Stanach Zjednoczonych Barcelona wygrała 6:0 z Interem Miami, pokonała 1:0 Real Madryt i zremisowała 2:2 z Juventusem. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zmierzy się z New York Red Bulls. Potem piłkarze "Dumy Katalonii" wrócą do Europy.

Pozytywnie oceniam okres przygotowawczy. Ciężko pracowaliśmy i graliśmy naprawdę dobrze. Rozegraliśmy ciekawe mecze towarzyskie. Przed nami jeszcze jedno spotkanie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będę bardzo zadowolony z naszego wyjazdu do USA - powiedział trener Barcelony.