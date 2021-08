Wystartował 78. Tour de Pologne. Wyścig rozpoczął się z placu Zamkowego w Lublinie. Wśród 153 kolarzy jest dwunastu Polaków, na czele z jednym z faworytów wyścigu, zwycięzcą z 2018 roku Michałem Kwiatkowskim (Ineos Grenadiers).

afał Majka (L) z Bora-Hansgrohe oraz Simon Yates (P) z grupy Mitchelton-Scott na mecie 4. etapu wyścigu kolarskiego 77. Tour de Pologne / Grzegorz Momot / PAP

216-kilometrowa trasa prowadzi do Chełma, a po drodze są trzy górskie premie trzeciej kategorii - w Błażku (50 km), Antolinie (65 km) i Hoszni Abramowskiej (105 km) oraz trzy lotne finisze - w Batorzu (47 km), Godziszowie (71 km) i Krasnymstawie (176 km).

W Chełmie po raz ostatni kończył się etap Tour de Pologne w 1984 roku, zatem będzie to debiut miasta nad Uherką w czasach dyrekcji Czesława Langa (od 1993 roku).



Do mety prowadzi podjazd po kostce brukowej, na krótkim odcinku mający 8 proc. nachylenia. Etap powinien zakończyć się ok. 18.45.

Utrudnienia w ruchu w Lublinie

O 13.00 154 kolarzy rozpocznie tzw. start honorowy z pl. Zamkowego w lewo. Kolumna będzie poruszała się pod prąd al. Tysiąclecia do ul. Dolnej 3 Maja, następnie przez ul. 3 Maja, Kołłątaja, Zesłańców Sybiru, Okopową, Narutowicza, al. Piłsudskiego, al. Zygmuntowskie, ul. Lubelskiego Lipca ’80, Cukrowniczą, Krochmalną, Diamentową do Zemborzyckiej. W tym czasie, przez godzinę, trasa przejazdu będzie całkowicie wyłączona z ruchu.

Przy granicy obszaru zabudowanego przewidziano tzw. ostry start. Kolarze przejadą ul. Zemborzycką i Osmolicką w kierunku Lublina.

Utrudnienia w ruchu w Chełmie

Meta pierwszego etapu Tour de Pologne znajduje się na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kolarzom biorącym udział w rywalizacji, niektóre ulice zostaną zablokowane. Na czas przejazdu uczestników wyścigu w mieście wystąpią utrudnienia w ruchu.

Miejsca, w których ruch będzie utrudniony to: ul. Zawadówka, rondo im. R. Dmowskiego, ul. Rejowiecka, wiadukt na alei Armii Krajowej, rondo im. Jana Pawła II, ul. Lubelska, Pl. Łuczkowskiego, ul. Hrubieszowska, rondo im. H. Lewczuka ps. "Młot", Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich, ul. Żwirki i Wigury, rondo przy Chełmskim Domu Kultury, ul. Stephensona, Pl. Niepodległości, Al. 1 Pułku Szwoleżerów, ul. dr Jadwigi Młodowskiej, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Adama Mickiewicza, ul. Obłońska, ul. Zielna, Al. Armii Krajowej.

Drugi wyścig w czasie pandemii

Na starcie wyścigu staną 22 drużyny - wszystkie 19 z licencjami World Tour oraz trzy zaproszone: reprezentacja Polski, belgijski Alpecin-Fenix i rosyjski Gazprom-Rusvelo.

Będzie to drugi Tour de Pologne w czasie pandemii. Nadal wszystkich uczestników wyścigu obowiązuje protokół sanitarny: dezynfekcja, dystans społeczny i maseczki, testy i opieka lekarza covidowego. Ekipy mają przebywać możliwie jak najdłużej tylko we własnym gronie, izolując się od otoczenia. Odrębne "bańki" utworzono dla sędziów, obsługi technicznej, sponsorów i dziennikarzy, których ograniczona liczba otrzymała akredytacje.



Do minimum będą skrócone ceremonie startu i dekoracji zwycięzców po etapach - bez prezentacji zawodników na scenie, bez podpisywania listy startowej (w imieniu drużyn będą to czynić dyrektorzy sportowi) i bez hostess. Na metach etapów nie będzie animacji publiczności, konkursów i pokazów choreograficznych. Zawodnicy będą odgrodzeni od widzów i dziennikarzy barierkami.