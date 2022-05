Rajdowe Mistrzostwa Europy to najstarszy rajdowy cykl na świecie. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) organizuje go od 1953 roku, a na liście triumfatorów tych rozgrywek są nazwiska trzech polskich kierowców: Sobiesława Zasady (1966, 1967, 1971) Krzysztofa Hołowczyca (1997) oraz Kajetana Kajetanowicza (2015, 2016, 2017). Tegoroczne Rajdowe Mistrzostwa Europy (FIA ERC) przynoszą sporo nowości. Trzon kalendarza pozostał bez zmian, ale w 2022 roku, dzięki nowemu promotorowi cyklu, kibice mogą oglądać rundy mistrzostw na żywo, korzystając z usługi WRC+. Zawodnicy z kolei zyskują szanse walki o dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw, dzięki wprowadzeniu Power Stage’a.

ORLEN 78. Rajd Polski / Foto. rajdpolski.pl /

Rywalizacja na żywo

Po dziewięciu latach współpracy z Eurosport Events zmienił się promotor Rajdowych Mistrzostw Europy. Tę rolę przejęła firma WRC Promoter odpowiedzialna również za promocję Rajdowych Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata w Rallycrossie. Ta zmiana oznacza ważną nowość dla kibiców. Rundy FIA ERC będzie można oglądać na żywo w internecie, korzystając z platformy WRC+.

W ramach tej usługi użytkownicy mogą nie tylko oglądać poszczególne odcinki specjalne na żywo, lecz także wiele dodatkowych materiałów takich, jak wywiady czy nagrania z kamer pokładowych (onboardy).

40 punktów do zdobycia

Kolejnym rozwiązaniem zaczerpniętym z WRC jest Power Stage. Od sezonu 2022 pięć najszybszych załóg finałowego oesu rundy FIA ERC zdobywa dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw wg klucza 5-4-3-2-1. Tym samym w puli jest dodatkowe 40 punktów do zdobycia w trakcie całego sezonu.

Schemat punktacji za miejsce w klasyfikacji generalnej rundy pozostaje bez zmian. Punkty zdobywa pierwsze piętnaście załóg. Zrezygnowano jednak z premiowania miejsc zajętych w klasyfikacji pierwszego i drugiego etapu zawodów. Oprócz tytułu w klasyfikacji generalnej, zawodnicy mogą walczyć także o laury w kategoriach towarzyszących, czyli FIA ERC3 (samochody Rally3), FIA ERC4 (samochody Rally4), FIA ERC4 Junior (samochody Rally4, kierowcy do 27 lat) oraz ERC Open.

14 szutrowych oesów wśród mazurskich jezior

Walka o zwycięstwo w ORLEN 78. Rajdzie Polski zostanie rozegrana na czternastu odcinkach specjalnych. Organizatorzy rajdu przygotowali siedem, dwukrotnie przejeżdżanych prób sportowych, które liczą 188,10km. Całkowita długość trasy czwartej rundy Mistrzostw Europy FIA wynosi 852,33km.

Piątek, 10 czerwca będzie pierwszym dniem rywalizacji, do której start nastąpi o godzinie 17:00 w centrum Mikołajek. Wcześniej, o godz. 12:30 rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny Baranowo (fragment ubiegłorocznego oesu Gmina Mragowo). O godz.19:00 rozpocznie się widowiskowa próba na torze Mikołajki Arena, do której dwie załogi startują równocześnie.

W sobotę, 11 czerwca na kierowców i ich pilotów czeka siedem odcinków specjalnych liczących 107,36 km. Po pokonywanych dwukrotnie oesach Krzywe, Wojnasy i Wieliczki zawodnicy zmierzą się ponownie na torze Mikołajki Arena.

W niedzielę, 12 czerwca finał walki o końcowy triumf w ORLEN 78. Rajdzie Polski. Sześć wymagających odcinków (przejeżdżane dwukrotnie Mikołajki Max, Świętajno i Miłki) o długości 78,24 km wyłoni zwycięzcę polskiego klasyka. Drugi przejazd próby sportowej Miłki będzie jednocześnie dodatkowo punktowanym Power Stage’m.

Szampany wystrzelą na mecie podczas uroczystego zakończenia ORLEN 78. Rajdu Polski w centrum Mikołajek o godz. 17:45

Harmonogram czasowy rajdu>>>

Zmiany w kwalifikacjach

ORLEN 78. Rajd Polski / Rajd Polski /

Choć wyniki odcinka kwalifikacyjnego przed rundą mistrzostw Europy (FIA ERC) nie są wliczane do klasyfikacji generalnej zawodów, to mogą mieć kolosalny wpływ na jej ostateczny kształt. Dlatego też zawodnicy przywiązują dużą wagę do tych przedstartowych "szachów". Dobry wynik uzyskany w kwalifikacjach daje pierwszeństwo w wyborze pozycji startowej do pierwszego etapu, co ma duże znaczenie w rajdach rozgrywanych na luźnej nawierzchni - takich, jak ORLEN 78. Rajd Polski.

Odcinek kwalifikacyjny funkcjonuje w mistrzostwach Europy od sezonu 2013. Pozycję startową do pierwszego etapu zawodów wybiera 15 najszybszych kierowców tej próby. Im lepszy czas i miejsce, tym większy wybór ma dany zawodnik. Dzięki temu zasady ustalania kolejności są bardziej uczciwe i decydują o niej kwestie sportowe.

Pozycja na drodze to ważny element rajdowej strategii, szczególnie w rajdach rozgrywanych na luźnej nawierzchni. Szutrowe drogi są pokryte warstwą luźnego szutru, kurzu i piachu, które obniżają przyczepność. Pierwsze samochody ruszające na dany oes "odkurzają" trasę, poprawiając jednocześnie warunki dla kolejnych zawodników, którzy mogą skorzystać z lepszej przyczepności, a co za tym idzie - jechać szybciej. Z kolei w rajdach asfaltowych, szczególnie w czasie deszczu, kierowcy preferują jazdę na początku stawki.

W sezonie 2022 zasady rozgrywania odcinka kwalifikacyjnego uległy niewielkim zmianom. Biorą w nim udział wyłącznie zawodnicy dysponujący rajdówkami Rally2/R5, czyli najbardziej zaawansowanymi konstrukcjami dopuszczonymi do startów w mistrzostwach regionalnych, takich jak FIA ERC. Co więcej, kierowcy z list priorytetowych FIA i ERC1 są zobowiązani do rywalizacji w kwalifikacjach.

Najszybszy zawodnik odcinka kwalifikacyjnego decyduje jako pierwszy i może wybrać pozycję startową od piętnastej do pierwszej. Autor drugiego czasu w kwalifikacjach wybiera jako drugi, trzeci jako trzeci i tak aż do miejsca numer piętnaście. Zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach powyżej szesnastego są ustawiani na liście startowej zgodnie z wynikami uzyskanymi na odcinku kwalifikacyjnym.

W drugim dniu rajdu kolejność startową wyznacza odwrócona klasyfikacja zawodów po pierwszym etapie. Lider rusza jako piętnasty, a piętnasty w tabeli z czasami otwiera trasę.

W ORLEN 78. Rajdzie Polski odcinek kwalifikacyjny zostanie rozegrany na 3,46-kilometrowym fragmencie próby Baranowo, znanej z poprzednich edycji zawodów.

Wróblewski lideruje w RSMP

W sezonie 2022 ORLEN 78. Rajd Polski stanowi nie tylko rundę mistrzostw Europy, ale będzie także areną zmagań w mistrzostwach Polski. W krajowym czempionacie z kompletem punktów liderują obecnie Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. W ich wypadku to dorobek uzyskany w jedynej rozegranej do tej pory rundzie, czyli 50. Rajdzie Świdnickim-Krause.

Reprezentanci ORLEN Team zgarnęli w Świdnicy pełną pulę, czyli 30 punktów za pierwsze miejsce w generalce oraz pięć za najlepszy czas na kończącym zmagania Power Stage. Na drugim miejscu jest Grzegorz Grzyb, który w tym sezonie startuje z Adrianem Sadowskim, a trzecia lokata należy do Szwedów - Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona. Kolejność w czołówce tabeli krajowego czempionatu może się zmienić przed ORLEN 78. Rajdem Polski. Zanim uczestnicy RSMP przyjadą do Mikołajek, czeka ich jeszcze starcie na szutrowych oesach 41. Rajdu Podlaskiego, który po 55 latach przerwy wraca do kalendarza RSMP.

Osiem rund Mistrzostw Europy

W sezonie 2022 kalendarz europejskiego czempionatu tworzy osiem rund - cztery asfaltowe i cztery rozgrywane na luźnej nawierzchni. W tym gronie jest ORLEN 78. Rajd Polski - drugi najstarszy rajd świata oraz zawody o najdłuższym stażu w mistrzostwach Europy. W tym sezonie polski klasyk już po raz 52. stanowi rundę tego cyklu. Siedem z ośmiu rajdów, w których zawodnicy walczą o mistrzostwo Starego Kontynentu jest już znanych, potwierdzenia wymaga jeszcze ostatnia runda ERC.

12-13 marca: Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugalia, szuter)

26-27 marca: Azores Rallye (Portugalia, szuter)

13-14 maja: Rally Islas Canarias (Hiszpania, asfalt)

10-12 czerwca: ORLEN 78. Rajd Polski (Polska, szuter)

2-3 lipca: Rajd Łotwy (Łotwa, szuter)

23-24 lipca: Rally di Roma Capitale (Włochy, asfalt)

27-28 sierpnia: Rajd Barum (Czechy, asfalt)

Rajd do potwierdzenia: runda nr 8 (asfalt)