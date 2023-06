Pływanie w morzu, bieg wzdłuż plaży i finisz na molo przy gromkim aplauzie publiczności - tego właśnie doświadczają uczestnicy LOTTO Challenge Gdańsk, którego trzecia edycja przed nami. Od 16 do 18 czerwca w Brzeźnie, niezwykle malowniczej nadmorskiej części Gdańska.

Zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy będą mieli okazję, by spróbować swoich sił na trzech dystansach. W ramach wydarzenia zaplanowano także zawody dla dzieci Trefl Aquathlon oraz charytatywny bieg rekreacyjny dla kobiet Challenge Women by Brooks. Ten ostatni ma na celu wsparcie Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Lotto Challenge Gdańsk to jedno z najważniejszych wydarzeń triathlonowego kalendarza w Polsce. Zawody organizujemy w taki sposób, żeby były jak najbardziej przyjazne dla wszystkich osób biorących w nich udział, zarówno tych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z triathlonem, jak i doświadczonych zawodników i zawodniczek. Rok temu we wszystkich konkurencjach LOTTO Challenge Gdańsk wystartowało prawie tysiąc uczestników, z których wielu zapewniało, że na pewno do nas wróci. A to jest najlepsza rekomendacja - mówi RMF FM Adam Greczyło, dyrektor i organizator LOTTO Challenge Gdańsk.

Tak powstawały strefy mety, trybuny i całe triathlonowe miasteczko na plaży w Gdańsku-Brzeźnie.

Ostatnie przygotowania na lądzie i ostatnie przygotowania w wodzie, tych którzy nie boją się wysokiej fali i niespokojnych wód Bałtyku. Tak wyglądał ostatni trening Open Water: RMF FM

W tegorocznej edycji zawodów premierowo rozegrany zostanie rekreacyjny, 5-kilometrowy bieg Challenge Women by Brooks. Oprócz popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu wśród kobiet ma on jeszcze jeden ważny cel - wsparcie Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, do którego trafi całość opłat startowych.

Ambasadorami biegu zostali Aleksander Matusiński - trener i twórca sukcesów utytułowanej żeńskiej sztafety 4×400 metrów oraz jedna z zawodniczek tej sztafety, brązowa medalistka halowych mistrzostw Europy 2021 Kornelia Lesiewicz. Specjalnie dla słuchaczy RMF FM Aleksandra Matusińskiego przygotowującego profesjonalistki do kolejnych igrzysk w Paryżu, poprosiliśmy o pomoc w przygotowaniu amatorek, wszystkich chętnych, które podjąć chcą próbę startu w premierowej edycji Challenge Women. Z Aleksandrem Matusińskim rozmawia Anna Kropaczek:

Ambasadorami LOTTO Challenge Gdańsk jest także aktorska para - Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski oraz prezenterka, była modelka i koszykarka Karolina Filipkowska, którzy w weekend spróbują swoich sił w konkurencjach triathlonowych.

Na zawodniczki i zawodników na dystansie średnim w strefie zmian będą czekać właśnie takie specjalnie przygotowane, imienne oznaczenia stanowisk startowych zawierające imię, nazwisko, numer i flagę narodową. Po zawodach oznaczenia te będzie można zabrać ze sobą z Gdańska na pamiątkę do domu.

Nie bój się triathlonu!

Triathlon zyskuje na popularności w Polsce z roku na rok. Przybywa zarówno zawodów, jak i osób uprawiających tę kombinację pływania, jazdy na rowerze i biegania. Dyscyplina ta stawia wysokie wymagania kondycyjne dla uczestników i uczestniczek, ale nie jest trudna technicznie. W gdańskich zawodach są do wyboru trzy dystanse: sprint, olimpijski oraz średni.

W każdym z nich triathloniści rozpoczną zmagania na pięknej plaży w Brzeźnie i przepłyną odpowiednio dystans 750, 1500 i 1900 metrów wokół molo. Po przesiadce na rowery uczestnicy zmierzą się z płaską, widowiskową pętlą długości 20 km (sprint i dystans olimpijski) lub 30 km (dystans średni). Trasa biegnie m.in. tunelem pod Martwą Wisłą oraz wokół stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, jednego z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie. Na ostatnim etapie na zawodników i zawodniczki czeka odcinek biegowy długości 5, 10 lub 21 km poprowadzony wzdłuż plaży oraz w przez nadmorski park im. Ronalda Reagana, z finiszem na molo. W rywalizacji na dystansie olimpijskim oraz średnim mogą także brać udział trzyosobowe sztafety, w których każdy zawodnik wykonuje tylko jedną z triathlonowych dyscyplin - pływanie, kolarstwo lub bieg. Łączna pula nagród dla czołowych szóstek zawodników i zawodniczek profesjonalnych wynosi 19 tysięcy euro. Dziesięcioro najlepszych otrzyma także przepustki do udziału w Mistrzostwach Challenge Family, największego na świecie cyklu wyścigów triathlonowych.

Dodatkowo już w piątek 16 czerwca zaplanowano wyścig Trefl Aquathlon Gdańsk przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat, który w ubiegłym roku cieszył się dużą popularnością wśród najmłodszych zawodników. Zmierzą się oni na odcinku pływackim nieopodal molo w Brzeźnie oraz w biegu po ścieżce rowerowej w kierunku Sopotu w jednej z pięciu kategorii wiekowych.

7-8 lat: pływanie 50 m, bieg 100 m

9-10 lat: pływanie 100 m, bieg 500 m

11-12 lat: pływanie 200 m, bieg 1000 m

13-14 lat: pływanie 400 m, bieg 2000 m

15-17 lat: pływanie 400 m, bieg 2000 m

Warto przyjechać całą rodziną i spędzić niezapomniany, sportowy weekend biorąc udział w LOTTO Challenge Gdańsk. O doskonałej atmosferze panującej na zawodach najlepiej świadczy fakt, że głosami zawodników Challenge Family otrzymały one tytuł najlepszej imprezy tego cyklu na świecie w 2021 roku oraz najlepszej strefy finiszera w 2022 roku.

Jak będzie podczas tegorocznej edycji? Przekonamy się już niebawem - tak bawiliśmy się przed rokiem:

Przypominamy, że LOTTO Challenge Gdańsk jest jednym z wyścigów kwalifikujących zawodników do THE CHAMPIONSHIP, czyli finału cyklu Challenge Family. Do zdobycia w Gdańsku 72 sloty na zawody mistrzowskie w słowackim Samorin. Szczegóły: