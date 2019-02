Mico Ahonen, 17-letni syn słynnego skoczka Janne Ahonena, został powołany do kadry Finlandii na mistrzostwa świata w austriackim Seefeld. Taką informację podała krajowa federacja.

Mico Ahonen (zdj. arch.) / Kimmo Brandt / PAP/EPA





Ahonen junior został zgłoszony jako piąty skoczek fińskiej reprezentacji. Oficjalnie jest rezerwowym.



Fińscy dziennikarze przypominają, że Mico Ahonen nie ma jeszcze punktów zdobytych w zawodach Pucharu Świata czy Pucharu Kontynentalnego, ale nie jest to przeszkodą w starcie w MŚ.



Sam uważałem, że tak może być, ale potwierdziłem to u Waltera Hofera (dyrektora PŚ - PAP) podczas zawodów w Lahti - przyznał trener Lauri Hakola w rozmowie z dziennikiem "Ilta-Sanomat".



Wcześniej do składu męskiej reprezentacji wybrani zostali Antti Aalto, Andreas Alamommo, Eetu Nousiainen oraz Jarkko Maeaettae.



Według fińskiego selekcjonera Ahonen spełnił kryteria krajowej federacji - był piąty w rankingu, na podstawie którego dokonano wyboru reprezentantów.



Mico Ahonen w tym roku reprezentował już kraj w mistrzostwach świata juniorów, które odbyły się w tej miejscowości w styczniu. Na skoczni normalnej w zawodach indywidualnych zajął wtedy 32. miejsce, a Finowie w zawodach drużynowych uplasowali się na 10. miejscu.





Janne Ahonen z synem na zdj. z 2005 roku / MATTHIAS SCHRADER / PAP/DPA



Najlepszy wynik Ahonen osiągnął w tym roku w Pucharze FIS w Zakopanem, plasując się na dużej skoczni na 20. i 14. miejscu. W tym sezonie startował też w grudniowych zawodach Pucharu Kontynentalnego w fińskiej Ruce - na dużej skoczni uplasował się 45. pozycji.

Młody Ahonen jest jednak aktualnym mistrzem Finlandii na małej skoczni. Przed MŚ w Seefeld (20 lutego - 3 marca) Finowie największe nadzieje medalowe pokładają w biegach narciarskich. W tym sezonie najlepszy fiński skoczek Antti Aalto zajmuje 20. pozycję w klasyfikacji generalnej PŚ. Pozostali kadrowicze są poza pierwszą "50".