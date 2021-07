Nazwisko Roberta Lewandowskiego wraca na czołówki transferowych spekulacji. Według hiszpańskiego dziennika sportowego „As”, polski napastnik ponownie znalazł się na celowniku Realu Madryt. Jest jednak „ale”. Gazeta podaje, że priorytetem jest dla „Królewskich” sprowadzenie Kyliana Mbappe. Numerem 2 na liście transferowych życzeń madryckiej ekipy ma zaś być Erling Haaland.

Robert Lewandowski podczas treningu reprezentacji Polski w trakcie Euro 2020 / Marcin Gadomski / PAP

Robert Lewandowski przywoływany jest w doniesieniach nt. ruchów transferowych Realu Madryt nie po raz pierwszy: zagraniczne media od kilku już lat regularnie donoszą, że legendarny klub jest zainteresowany pozyskaniem napastnika Bayernu Monachium.

Teraz madrycki dziennik sportowy "As" doniósł, że Lewandowski ma być alternatywą dla Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda.

Według gazety, Mbappe jest numerem 1 na liście transferowych życzeń Realu, klub zdaje sobie jednak sprawę z tego, że pozyskanie go nie będzie łatwe.

Kontrakt Francuza z Paris Saint-Germain wygasa dopiero w przyszłym roku, a za ewentualny transfer włodarze PSG z pewnością zażądaliby poważnych pieniędzy. To zaś może skłonić Real do zaczekania do przyszłego lata, kiedy Mbappe stanie się wolnym graczem.

Taki scenariusz - podaje "As" - może przyspieszyć "operację ‘Haaland’". Według dziennika, właśnie Erling Haaland był pierwotnie uwzględniany w planach madryckiego klubu na nadchodzący sezon.

Z doniesień wynika jednak, że Borussia Dortmund zażądała za 20-letniego napastnika ogromnych pieniędzy: najnowsze relacje mówią o 175 milionach euro, co dla Realu ma być ceną zaporową.

Według ustaleń "Asa", na taką sytuację "Królewscy" mają już listę alternatyw, a nazwisko Roberta Lewandowskiego pojawia się na niej wysoko.

"Polak, który gotowy jest odejść z Bayernu Monachium tego lata, od dawna pojawia się na liście życzeń władz ‘Los Blancos’, a mogłyby zrealizować je za dobrą cenę - biorąc pod uwagę, że sam gracz chce odejść" - pisze "As", zwracając również uwagę, że napastnik "jest weteranem": ma 32 lata.

Równocześnie jednak dziennik zaznacza, że Real musiałby "powalczyć" z Bayernem, który nie zamierza wypuścić swej największej gwiazdy.

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z monachijskim klubem obowiązuje do czerwca 2023 roku.

"As" donosi ponadto, że na radarze Realu znajdują się także dwaj zawodnicy klubów angielskiej Premier League: Raheem Sterling z Manchesteru City i Harry Kane z Tottenhamu.