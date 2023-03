Real Madryt pokonał u siebie Liverpool 1:0 (0:0) i awansował do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu w Anglii "Królewscy" zwyciężyli 5:2.

Piłkarze Realu Madryt / Rodrigo Jimenez / PAP/EPA

Po zwycięstwie 5:2 w Liverpoolu broniący trofeum Real musiał tylko utrzymać korzystny wynik dwumeczu, być może oszczędzając siły na niedzielne spotkanie z Barceloną na Camp Nou w ekstraklasie.



Na Santiago Bernabeu przez większość meczu działo się niewiele, gospodarze mieli go pod kontrolą. Jedyną bramkę zdobył w 78. minucie Francuz Karim Benzema, który kilka chwil później musiał opuścić boisko z powodu urazu.



Był to jego 89. gol w Champions League. W klasyfikacji wszech czasów jest czwarty, o dwa trafienia za Robertem Lewandowskim, który już w tym sezonie w europejskich pucharach nie wystąpi. Jego Barcelona została wyeliminowana w fazie grupowej, a potem przegrała z Manchesterem United dwumecz o awans do 1/8 finału Ligi Europy.



Więcej goli w LM mają tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 140 i Argentyńczyk Lionel Messi - 129.



Real to jeden z najbardziej niewygodnych rywali Liverpoolu w ostatnich latach. "Królewscy" ograli ten angielski klub w finałach Ligi Mistrzów w 2018 i 2022, a w 2021 wyeliminowali go w ćwierćfinale. Nie przegrali z "The Reds" żadnego z ośmiu ostatnich meczów, a siedem z nich wygrali.



Real Madryt - Liverpool 1:0 (0:0).

Bramka: Karim Benzema (78).

Sędzia: Felix Zwayer (Niemcy).

Pierwszy mecz - 5:2. Awans: Real Madryt.