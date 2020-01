Belg Thierry Neuville (Hyundai i20) wygrał Rajd Monte Carlo, inauguracyjną rundę mistrzostw świata. Drugie miejsce zajął Francuz Sebastien Ogier, a trzecie - Brytyjczyk Elfyn Evans (obaj Toyota Yaris).

Thierry Neuville / PAP/EPA / PAP/EPA

Ta trójka stoczyła emocjonującą walkę o zwycięstwo w Monako. Przed niedzielnymi zmaganiami tych kierowców dzieliło tylko kilka sekund. Jednak ostatnie cztery odcinki specjalne należały do Neuville'a - Belg wygrał wszystkie i konsekwentnie budował przewagę nad rywalami.



Ostatecznie wyprzedził Ogiera, sześciokrotnego mistrza świata, o 12,6 s, a Evans miał 1,7 s straty do Francuza. Czwarty Fin Esapekka Lappi (Ford Fiesta) był już o ponad trzy minuty gorszy od zwycięzcy.



Już od jakiegoś czasu czekaliśmy na to zwycięstwo, ale w ten weekend udało nam się pokazać nasze możliwości. To wspaniały początek sezonu - powiedział na mecie Neuville, cytowany na oficjalnej stronie internetowej WRC.



Rajdu nie ukończył broniący tytułu mistrza świata Ott Tanak (Hyundai i20). Estończyk miał groźnie wyglądający wypadek na czwartym oesie. Wraz z pilotem Martim Jarveoją trafili do szpitala, ale nie odnieśli poważnych obrażeń.



Kolejna runda MŚ - Rajd Szwecji - odbędzie się 13-16 lutego.



Wyniki

1. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai i20) 3:10.57,6

2. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris) strata 12,6 s

3. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris) 14,3

4. Esapekka Lappi (Finlandia/Ford Fiesta) 3.09,0

5. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris) 4.17,2

6. Sebastien Loeb (Francja/Hyundai i20) 5.04,7