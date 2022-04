W dniach 21-24 kwietnia odbędzie się Rajd Chorwacji. Impreza będzie stanowiła trzecią rundę sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Będzie stanowiła też debiut dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka na najtrudniejszych rajdowych trasach świata, w najbardziej wymagającym cyklu. Polacy zawalczą w dwóch kategoriach.

/ matriały prasowe /

Wielkimi krokami zbliża się Rajd Chorwacji. Impreza z bazą w Zagrzebiu wystartuje już w czwartek, 21 kwietnia. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zadebiutują wtedy oficjalnie w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC i rozpoczną sezon rywalizacji w kategoriach WRC 2 Open oraz WRC 2 Junior. Przed załogą ORLEN Team duże wyzwanie.

Cały rajd to niemal 292 kilometry odcinków specjalnych. Po raz pierwszy zawodnicy zmierzą się na krótkim odcinku testowym Okić w czwartek, 21 kwietnia. 22 kwietnia wystartuje już właściwa część rajdu. Pierwszego dnia załogi będą rywalizować na ośmiu odcinkach specjalnych - tak samo jak w sobotę. Na niedzielę zaplanowano cztery próby w tym finałowy, dodatkowo punktowany Power Stage Zagorska Sela - Kumrovec, który rozpocznie się o godzinie 13:18. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać około godziny 14:30.

Lista zgłoszeń liczy 64 załogi. Najwięcej, bo aż 29 z nich zmierzy się w kategorii WRC 2 Open, zrzeszającej zawodników w samochodach kategorii Rally2. To właśnie tutaj - oraz w kategorii WRC 2 Junior - powalczą Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga ORLEN Team skupia się głównie na rywalizacji juniorskiej. W Chorwacji będzie miała w niej siedmiu rywali.

"Rajd Chorwacji będzie naszym debiutanckim startem w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC. Bardzo się cieszę - w tym tygodniu spełnia się moje największe rajdowe marzenie. To wielka chwila - wielki moment. Nie mam wątpliwości co do tego, że będzie to bardzo duże wyzwanie. Szczególnie właśnie dla nas - debiutantów nie tylko w tym rajdzie, ale w całym cyklu mistrzostw świata" - powiedział po zakończeniu poniedziałkowych testów Miko Marczyk.

"W nadchodzący weekend czeka nas prawie 300 kilometrów ścigania po dosyć śliskich, wymagających asfaltach na północy Chorwacji. Wiem, że to jest nasze miejsce. Skupiamy się na tym, aby jak najlepiej wykonać naszą pracę. Podkreślam, że musimy tutaj startować, musimy uczyć się tych rajdów i odcinków, aby kiedyś walczyć o jak najwyższe cele. Zbieramy doświadczenie, które w przyszłości może okazać się niezwykle wartościowe. Trzymajcie kciuki, bo od piątku do niedzieli ścigamy się z najlepszymi kierowcami świata" - podsumował kierowca ORLEN Team.

"Wszyscy kojarzą Chorwację z wakacjami, morzem i piękną pogodą. My jesteśmy jednak na północy kraju, w terenie górzystym. Porankami pojawiają się nawet lekkie przymrozki. Właśnie w takich okolicznościach przyjdzie nam zadebiutować w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC" - mówił Szymon Gospodarczyk.

"W poniedziałek wykonaliśmy dobrą pracę podczas testów. Staraliśmy się sprawdzić ustawienia i opony w różnych warunkach. Odcinki Rajdu Chorwacji będą bardzo wymagające. Asfalty są tu śliskie, a teren - jak wspominałem - jest górzysty. Dużo jest ostrych "spadań" i podjazdów, co dodatkowo będzie utrudniało nasze zadanie. Jesteśmy jednak optymistami. Spełniamy nasze marzenia, trzymajcie kciuki" - zaznaczył pilot Mikołaja Marczyka.