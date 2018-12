Multimedalista olimpijski i mistrzostw świata w biegach narciarskich Norweg Petter Northug zakończył karierę. Poinformował o tym w środę podczas zwołanej przez siebie konferencji prasowej w Trondheim.

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu zauważyłem że nie mogę dojść do formy, pomimo równie intensywnych treningów jak przed kilku laty. Powiedziałem sobie, że nastąpił końcowy moment mojej kariery i nie będąc w stanie rywalizować na tym poziomie jaki planowałem podjąłem ostateczną decyzję - powiedział 32-letni Norweg, który teraz będzie pracował jako komentator kanału norweskiej telewizji TV2.