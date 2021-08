Orlen Team WRT z Robertem Kubicą w składzie był o włos od wygrania 24-godzinnego wyścigu Le Mans w klasie LMP2. Zabrakło zaledwie kilku minut.

Wyścig Le Mans. Zdjęcie ilustracyjne / YOAN VALAT / POOL / PAP

Samochód belgijskiego zespołu na ostatnim okrążeniu zatrzymał się na torze. Za kierownicą siedział w tym momencie Chińczyk Yifei Ye. Trudno mówić co zawiodło: czy była to awaria mechaniczna, problemy z jakimś systemem, czy może brak paliwa - co sugerowali komentatorzy.

Na dwie godziny przed końcem rywalizacji po pit-stopie Orlen Team WRT awansował na pierwsze miejsce w klasie. Wygrana byłaby dużą niespodzianką. Zabrakło feralnych trzech minut.

Samochód pokonał ponad 360 okrążeń w ciągu blisko 24 godzin. Jechali nim na zmianę Polak, Chińczyk i Szwajcar Louis Deletraz.





Po awarii pierwszej ekipy WRT, w kategorii LMP2 zwyciężył drugi zespół tej ekipy jadący w składzie Robin Frijns, Charles Milesi i Ferdinand Habsburg.