Piłkarze Piasta Gliwice, Legii Warszawa, Cracovii i Lechii Gdańsk dowiedzą się, z kim przyjdzie im się zmierzyć na początek rywalizacji w eliminacjach europejskich pucharów. Piast oczywiście będzie walczył w eliminacjach Ligi Mistrzów, a nasze pozostałe drużyny w eliminacjach Ligi Europy. Legia i Cracovia od pierwszej, a Lechia od drugiej rundy.

Finał Ligi Europy w sezonie 2019/2020 odbędzie się w Gdańsku / CYRIL ZINGARO / PAP/EPA

Piast Gliwice po tym, jak wywalczył historyczne, pierwsze mistrzostwo Polski, do eliminacji Ligi Mistrzów przystąpi z niełatwej pozycji. Już w pierwszej rundzie nasza drużyna nie będzie rozstawiona. UEFA zawęziła grono potencjalnych rywali Piasta do zaledwie sześciu drużyn. Mistrz Polski może trafić zatem na białoruskie BATE Borysów, słoweński NK Maribor, fiński HJK Helsinki, norweski Rosenborg Trondheim, irlandzki FC Dundalk albo walijski klub The New Saints. Wydaje się, że najlepszy kierunek to Wyspy Brytyjskie, a najtrudniejsi rywale to mistrzowie Białorusi i Norwegii. Losowanie pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów w Nyonie w Szwajcarii o 12:00.

Godzinę później swoich rywali poznają Legia Warszawa i Cracovia. Tu potencjalni przeciwnicy to już drużyny z europejskich, piłkarskich peryferii. Wicemistrzowie Polski, a więc Legia, znalazła się w gronie takich oto potencjalnych rywali: FC Flora Tallinn (Estonia), Torpedo Kutaisi (Gruzja), UE Sant Julia (Andora)/College Europa FC (Gibraltar), OFK Titograd Podgorica (Czarnogóra), Gżira United FC (Malta). Legioniści będą w tej rundzie rozstawieni. Niewykluczone, że w pierwszej rundzie spotkają się ze zwycięzcą pary rywalizującej w rundzie przedwstępnej. Pierwszy mecz UE Sant Julia i College Europa FC zostanie rozegrany za tydzień.

Cracovia również jest w gronie drużyn rozstawionych. Potencjalni rywale "Pasów" to: Teuta Durres (Albania), SP La Fiorita (San Marino)/UE Engordany (Andora), NK Siroki Brijeg (Bośnia i Hercegowina), FC DAC 1904 Dunajska Streda (Słowacja) lub Żalgiris Kowno (Litwa).

Od drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy przystąpi zdobywca Pucharu Polski, a więc Lechia Gdańsk. Ta drużyna jutro pozna dwóch swoich potencjalnych przeciwników, którzy powalczą w pierwszej rundzie o to, by później zagrać przeciwko Lechii. Finał Ligi Europy w sezonie 2019/2020 odbędzie się w Gdańsku.