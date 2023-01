20 zawodników znalazło się w reprezentacji Polski na rozpoczynające się w środę mistrzostwa świata. Skład ogłosił trener Patryk Rombel. Wczoraj jego zespół wygrał z Belgią 29:18 w ostatnim meczu rozgrywanego w Katowicach Turnieju Noworocznego.

Trener reprezentacji Polski Patryk Rombel podczas meczu towarzyskiego turnieju piłkarzy ręcznych z Belgią / PAP/Michał Meissner / PAP

Biało-czerwoni wygrali te zawody z kompletem zwycięstw, wcześniej pokonali Iran 32:27 i Maroko 30:23. W środę o 21.00 - także w katowickim Spodku - podejmą Francję w meczu otwarcia MŚ, które będą rozgrywane w Polsce i Szwecji.



Do gry zostanie zgłoszonych 18 zawodników, natomiast dwójka graczy znajdzie się w rezerwie, trenując razem z zespołem i będzie do dyspozycji trenera przez cały okres mistrzostw.

Sobota jest dniem wolnym dla kadrowiczów, a dzień później spotkają się na ostatniej "prostej" przygotowań do mistrzostw.



Grupowymi rywalami biało-czerwonych w mundialu będą też w pierwszej fazie Słowenia i Arabia Saudyjska. Polacy mecze fazy wstępnej rozegrają w Katowicach, w przypadku awansu do rundy głównej przeniosą się do Krakowa.



MŚ zostaną rozegrane od 11 do 29 stycznia w Polsce i Szwecji. Tytułu będą bronić Duńczycy.



W pierwszej rundzie 28. edycji MŚ rywalizacja toczyć się będzie w ośmiu czterozespołowych grupach. Po trzy najlepsze ekipy awansują do drugiej rundy z zaliczeniem wyników (bez meczu z najsłabszą ekipą). Zespoły z czwartych miejsc będą w Płocku grały w Pucharze Prezydenta IHF o pozycje 25-32 w końcowej tabeli.



W drugiej fazie utworzone zostaną cztery grupy po sześć drużyn. Każda z nich rozegra po trzy mecze - z rywalami, z którymi nie mierzyła się wcześniej. Po dwie awansują do ćwierćfinałów. Z "dzikimi kartami", przyznanymi przez IHF, w MŚ zagrają reprezentacje Holandii i Słowenii.



W rundzie wstępnej mecze będą rozgrywane w Katowicach, Krakowie (po dwie grupy) oraz Goeteborgu, Joenkoeping, Kristianstad i Malmoe. Gospodarzami fazy głównej będą Kraków, Goeteborg, Katowice i Malmoe. Od ćwierćfinałów rywalizacja przeniesie się do Gdańska i Sztokholmu. Finał zostanie rozegrany w stolicy Szwecji 29 stycznia. Całość rozgrywek o Puchar Prezydenta IHF odbędzie się w Płocku.



Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2023:

bramkarze:

Mateusz Kornecki (Łomża Industria Kielce)

Adam Morawski (MT Melsungen/Niemcy)

kub Skrzyniarz(Bidasoa Irun/Hiszpania);



pozostali zawodnicy:



Bartłomiej Bis (HSC 2000 Coburg/Niemcy)

Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg/Niemcy)

Jan Czuwara (HC Vardar 1961 Skopje/Macedonia)

Michał Daszek (Orlen Wisła Płock)

Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock)

Szymon Działakiewicz (Redbergslids IK/Szwecja)

Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk/Niemcy)

Tomasz Gębala (Łomża Industria Kielce)

Piotr Jędraszczyk (Piotrkowianin Piotrków Tryb.)

Krzysztof Komarzewski (Orlen Wisła Płock)

Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock)

Arkadiusz Moryto (Łomża Industria Kielce)

Michał Olejniczak (Łomża Industria Kielce)

Ariel Pietrasik (TSV St. Otmar St. Gallen/Szwajcaria)

Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz)

Szymon Sićko (Łomża Industria Kielce)

Patryk Walczak (Sporting Lizbona/Portugalia)