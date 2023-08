Reprezentacja Niemiec potwierdza wysokie aspiracje na koszykarskich mistrzostwach świata. Pokonali dziś wysoko Finlandię 101:75. Do drugiej fazy z kompletem zwycięstw awansowały także Kanada, Dominikana i Litwa. Zwycięstwa na wagę awansu do drugiej fazy odniosły reprezentacje Australii i Włoch.

/ KIMIMASA MAYAMA / PAP

To był kolejny popisowy występ Niemców, którzy potwierdzają, że trzeba zaliczać ich do ścisłego grona faworytów do medali. W ofensywie grali z niezwykłą łatwością i lekkością. Zwycięstwo z Finlandią było ich najokazalszym w pierwszej fazie - 101:75. Wcześniej ograli także Japonię ( 81:63) oraz Australią (85:82).

W pojedynku z Finami Niemcy zdominowali walkę na tablicach i byli bardzo skuteczni w rzutach za 2 punkty. Swój najlepszy mecz na turnieju zanotował Isaac Bonga - 15 punktów. Tyle samo rzucił lider niemieckiej drużyny Dennis Schroeder.