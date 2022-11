Lech Poznań awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji. To oznacza, że po raz trzeci w swojej historii drużyna Kolejorza zagra w europejskich rozgrywkach po zimowej przerwie. W lutym w dwumeczu Lech powalczy o awans do 1/8 finału. W barażu zmierzy się z jedną z drużyn, która zajęła trzecie miejsce w fazie grupowej Ligi Europy. Na kogo może trafić mistrz Polski?

Zawodnicy Lecha Poznań Michał Skóraś i Radosław Murawski / Jakub Kaczmarczyk / PAP Listę potencjalnych rywali Lecha otwiera rzymskie Lazio. Drużyna w Lidze Europy rywalizowała w najciekawszej z grup. Wszystkie drużyny finalnie uzyskały tyle samo punktów. Lazio dało to tylko trzecią lokatę. Przesądził bilans bramek. Rzymianie to jednak bardzo mocna drużyna co pokazują w rozgrywkach Serie A. Zajmują w lidze włoskiej obecnie 5. miejsce. Kolejorz może trafić też na drużynę, z którą mierzył się na samym początku sezonu w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Chodzi o azerski Karabach Agdam. Lech po zwycięstwie u siebie 1:0 na wyjeździe przegrał aż 1:5. Karabach też ugrał w grupie Ligi Europy solidne 8 punktów wygrywając z Nantes czy Olympiakosem. Najwięcej punktów spośród potencjalnych przeciwników Lecha wywalczyła jednak portugalska Braga. 3 zwycięstwa, remis i dwie porażki. To było zbyt mało by awansować. 9 punktów zebrał w swojej grupie turecki Trabzonspor. Obie drużyny liczyły jeszcze wczoraj na wyższe miejsce w grupowych tabelach i wygrały swoje mecze, ale niepomyślnie ułożyły się pozostałe wyniki. Zobacz również: Liga Konferencji: Lech wygrał z Villarrealem. Zagra w rundzie pucharowej Pozostali potencjalni rywale Lecha w fazie grupowej wypadli nieco słabiej. Norweskie Bodo/Glimt po dobrym początku zanotowało serię porażek, ale to z pewnością drużyna o sporym potencjale co potrafiła już udowadniać w pucharach. Podobnie bułgarski Łudogorec Razgrad, w którym występuje Jakub Piotrowski. Piłkarz jest na szerokiej, mundialowej liście Czesława Michniewicza. Kolejorz może trafić także na mołdawski Sheriff Tyraspol, który przecież nie tak dawno grał w Lidze Mistrzów a teraz w grupie miał Real Sociedad i Manchester United. To rywale, z którymi ciężko powalczyć. Listę drużyn, na które może trafić mistrz Polski zamyka cypryjski AEK Larnaka. Są więc na tej liście drużyny zdecydowanie lepsze i bogatsze od Lecha. Są też takie, z którymi będzie można powalczyć na równych prawach. Dużo będzie zależało od formy jaką piłkarze Johna van den Broma wypracują podczas długiej, zimowej przerwy. Losowanie grup rundy barażowej Ligi Konferencji odbędzie się w poniedziałek. Lech swój dwumecz rozegra w drugiej połowie lutego.

Potencjalni rywale Lecha w barażach: Lazio Rzym, Karabach Agdam, Braga, Trabzonspor, Bodo/Glimt, Łudogorec Razgrad, Sheriff Tyraspol, AEK Larnaka Drużyny z 2. miejsc w Lidze Konferencji: Lech Poznań, Anderlecht Bruksela, FC Basel, CFR Cluj, Dnipro-1, Fiorentina, Gent, Partizan Belgrad Bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji: Istalbul Basaksehir, West Ham, Villareal, Nicea, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratysława