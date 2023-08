Fani duńskiego zespołu nie przyjadą do Sosnowca na mecz 4 rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Rakowem Częstochowa. UEFA ukarała kibiców Kopenhagi zakazem wyjazdowym za odpalenie rac w czasie meczu ze Spartą Praga w 3 rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. To oznacza, że do otwartej sprzedaży trafi więcej biletów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Dziś do klubu ze stolicy Danii wpłynęło pismo z UEFY mówiące o zakazie wyjazdu kibiców tego klubu na mecz z Rakowem Częstochowa w Sosnowcu. Władze klubu spodziewały się takiej decyzji, bo już wcześniej wystosowały apel do swoich fanów, by nie rezerwowali noclegów w Polsce. Powodem decyzji UEFY jest zachowanie kibiców z Danii w czasie ostatniego meczu ze Spartą Praga. Mimo zakazu używania materiałów pirotechnicznych w czasie meczów - odpalili oni race. Nie był to pierwszy taki wybryk. Już w poprzednim sezonie UEFA ukarała klub zakazem wyjazdów za racowisko w czasie meczu z Borussią Dortmund. Wtedy jednak wykonanie kary zostało zawieszone i po wybryku z poprzedniego meczu kara został odwieszona. Zakaz przyjazdu kibiców z Danii to dobra informacja dla fanów z Polski. Wszystko dlatego, że dostępna będzie dla nich większa pula biletów. Wejściówki przeznaczone dla klubu z Kopenhagi trafią bowiem do otwartej sprzedaży. Zobacz również: Raków Częstochowa awansuje. "Zagramy o fazę grupową Ligi Mistrzów" Zainteresowanie biletami jest ogromne Mnóstwo osób jest zainteresowanych zakupem biletu na wtorkowy mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a FC Kopenhagą. Spotkanie w zostanie rozgrane na stadionie w Zagłębiowskim Parku Sportowym w Sosnowcu, który może pomieścić 11 500 kibiców. W klubie z Częstochowy co kilka minut dzwoni telefon w sprawie wejściówek na wtorkowe spotkanie. Tak samo jest w Zagłębiowskim Parku Sportowym, który, jak przypomina, nie prowadzi sprzedaży wejściówek.\ Sprzedaż biletów na mecz już ruszyła. Do soboty mogą je jednak nabyć jedynie kibice Rakowa posiadający karnet na mecze swojej drużyny w tym sezonie. Karnetowicz oprócz biletu dla siebie może kupić wejściówkę dla dodatkowych dwóch osób nieposiadających karnetów. W drugim etapie sprzedaży pierwszeństwo przy zakupie biletu będą mieć kibice, którzy w sezonach 2021/2022 lub 2022/2023 co najmniej raz byli na domowym ligowym meczu Rakowa Częstochowa przy Limanowskiego 83. Sprzedaż rozpocznie się w sobotę, 19 sierpnia o godzinie 10:00. Ostatni etap, czyli otwarta sprzedaż rozpocznie się w sobotę, 19 sierpnia o godzinie 19:30. Pierwszy mecz IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów między Rakowem a Kopenhagą zostanie rozegrany we wtorek, 22 sierpnia o godzinie 21:00 na stadionie ArcellorMittal Park w Sosnowcu. Rewanż w środę, 30 sierpnia o godzinie 21:00 na Parken w Danii. Zobacz również: Niezwykle mocna obsada siatkarskiego turnieju. Rusza Memoriał Wagnera

