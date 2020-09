Kamil Wilczek strzelił dwa gole w debiucie w barwach FC Kopenhaga, ale jego drużyna przegrała z Odense 2:3 (0:3) w meczu 1. kolejki duńskiej ekstraklasy piłkarskiej. Stołeczna ekipa jest potencjalnym rywalem Piasta Gliwice w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy.

Kamil Wilczek / Marcin Gadomski / PAP

W 2. rundzie kopenhaski zespół zmierzy się ze szwedzkim IFK Goeteborg, a drużyna Waldemara Fornalika zagra z austriackim TSV Hartberg.



Wilczek z FC Kopenhaga związał się w sierpniu trzyletnią umową. Do stolicy Danii wrócił po zaledwie kilkumiesięcznej przerwie. Od 2016 roku grał w Broendby, a z tej ekipy w styczniu przeszedł do Goeztepe SK.



Do tej pory w ekstraklasie Danii Wilczek strzelił 94 bramki w 164 występach.