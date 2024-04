Reprezentant Polski Jeremy Sochan z powodu urazu stawu skokowego opuści pozostałą część sezonu koszykarskiej ligi NBA i przejdzie zabieg artroskopii - poinformował jego klub San Antonio Spurs.

Jeremy Sochan w akcji / ADAM DAVIS / PAP/EPA

20-letn Jeremy Sochan, który rozgrywa drugi sezon w NBA, urazu nabawił się w piątkowym spotkaniu z New York Knicks, wygranym po dogrywce 130:126, w drugiej połowie którego już nie pojawił się na boisku.

Opuścił także poniedziałkowy pojedynek z Golden State Warriors (113:117), a klub z Teksasu w komunikacie przekazał, że nie wystąpi już do końca sezonu, czyli w siedmiu pozostałych meczach. Co więcej, jak poinformowano, sztab medyczny drużyny po konsultacji z innymi lekarzami zdecydował, że Sochan przejdzie zabieg artroskopii.

Nie wiadomo, kiedy on się odbędzie i jak długo potrwa przerwa w treningach i grze polskiego jedynaka w NBA. W czerwcu miał stawić się na zgrupowaniu kadry narodowej, a w lipcu zagrać w olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym w Hiszpanii, a PZKosz wstępnie osiągnął porozumienie w tej sprawie z klubem z San Antonio.

Do momentu odniesienia kontuzji Sochan w tym sezonie zagrał we wszystkich 74 spotkaniach "Ostróg", w tym 73 razy pojawił się w podstawowej piątce. Jego średnie to 11,6 punktu, 6,4 zbiórki oraz 3,4 asysty.

Zespół prowadzony przez słynnego trenera Gregga Popovicha z bilansem 18 zwycięstw oraz 57 porażek jest najsłabszy w Konferencji Zachodniej NBA i już dawno stracił szanse na awans do fazy play off.