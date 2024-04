Reprezentacja już trenuje. Dzięki temu rozwiązaniu mogę wykonać swoją pracę w klubie i w kadrze. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało w przyszłym tygodniu, bo już też powinni dołączyć do nas zawodnicy z klubów, które grają o 3 miejsce w lidze czyli z Tychów i Jastrzębia. Na pierwszy towarzyski mecz z reprezentacją Węgier może brakować jedynie zawodników, którzy grają w finale ligi - mówi Kalaber.

Rywalizacja w finale ligi toczy się do 4 zwycięstw. Jeżeli GKS Katowice lub Unia Oświęcim wygrał 4:0, to ostatni mecz finału zostanie rozgrany 7 kwietnia. A pierwszy z dwóch sparingów z Węgrami Biało-Czerwoni rozegrają w Krynicy-Zdroju 12 kwietnia.

Ważnym elementem przygotowań do mistrzostw świata elity, które rozpoczną się dla naszej reprezentacji 11 maja będą treningi kondycyjne. Wszystko dlatego, że Polacy w czasie fazy grupowej mistrzostw rozgrają aż 7 meczów w 10 dni.

Widziałem już po drużynach w play-offach naszej ligi, że rozegranie 6 meczów w 11 dni miało duży wpływ na drużyny. To będzie trzeba więc dobrze zaplanować. Trzeba też pamiętać, że najlepszy drużyny w czasie mistrzostw jak Słowacja czy USA mają na rozgranie meczów grupowych nie 10 dni, a 12. Oni mają więcej czasu, bo są wyżej w rankingach. My jesteśmy beniaminkiem więc mamy najmniej dni na regenerację. Musimy więc na to bardzo uważać także w sparingach - mówi trener naszej reprezentacji, który dodaje, że w każdym meczu sparingowym a tych w kwietniu nasza kadra rozgra 8 będzie liczyło się zwycięstwo, ale też każda z reprezentacji będzie na innym etapie przygotowań.

W meczach z Węgrami nie będzie w naszej kadrze zawodników, którzy będą rozgrywali finał. Węgrzy będą też bliżej swoich mistrzostw niższej dywizji więc oni przygotowania rozpoczęli szybciej i będą na pewno w lepszej dyspozycji. Oni będą grali już w składzie bardzo zbliżonym do tego w jakim zagrają na mistrzostwach, a my szczy naszej formy chcemy osiągnąć o jakieś 2,3 tygodnie później niż Węgry i Słowenia - przyznaje Robert Kalaber.

Wśród 22 zawodników, którzy trenują już w Jastrzębiu Zdroju jest m.in. Aron Chmielewski.

Dla mnie to nowa sytuacja. Dawno nie zakończyłem sezonu już w marcu. Zawsze gdzieś dojeżdżałem czy na ostatni mecz czy tak jak w zeszłym roku nie dojechałem w cale bo mistrzostwa dywizji 1A rozgrywane były wcześniej niż kończył się finał w Czechach. Dla mnie to nowe doświadczanie, że od początku zgrupowani będą z drużyną - mówi Chmielewski.

Przed mistrzostwami świata Polscy hokeiści rozgrają w sumie 8 sparingów z: Węgrami, Słowenią, Wielką Brytanią, Słowacją i Danią. Z 22 zawodników, którzy rozpoczęli zgrupowanie w Jastrzębiu Zdroju nie wszyscy pojadą na mistrzostwa świata rozgrywane w Ostrawie i Pradze.

Zawodnicy powołani na pierwsze zgrupowanie:

Bramkarze: David Zabolotny (EHC Freiburg, Niemcy), Paweł Bizub (PZU Podhale Nowy Targ), Mateusz Studziński (Energa Toruń).

Obrońcy: Paweł Dronia (EV Ravensburg Towerstars, Niemcy), Bartosz Florczak, Dawid Musioł (obaj Marma Ciarko STS Sanok), Marcin Horzelski (PZU Podhale Nowy Targ), Oskar Krawczyk (Zagłębie Sosnowiec), Oliwier Kurnicki, Eryk Schafer, Mateusz Zieliński (wszyscy Energa Toruń).

Napastnicy: Aron Chmielewski (HC Ołomuniec, Czechy), Kamil Wałęga (HC Ocelarzi Trzyniec, Czechy), Paweł Zygmunt (HC Litvinov, Czechy), Jakub Ślusarczyk (HC Vitkovice, Czechy), Sebastian Brynkus (Comarch Cracovia), Damian Kapica, Filip Wielkiewicz, Jakub Worwa, Patryk Wronka (wszyscy PZU Podhale Nowy Targ), Patryk Krężołek, Damian Tyczyński (Zagłębie Sosnowiec).

Harmonogram meczów kontrolnych reprezentacji Polski:

12-13 kwietnia, Krynica-Zdrój

POLSKA - Węgry

18-19 kwietnia, Bytom

POLSKA - Słowenia

26-27 kwietnia, Nottingham

POLSKA - Wielka Brytania

3 maja, Żylina

POLSKA - Słowacja

7 maja, Sosnowiec

POLSKA - Dania