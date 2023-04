Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin pokonały na wyjeździe Piotrcovię Piotrków Tryb. 35:23 (21:12) i na pięć kolejek przed końcem sezonu zapewniły sobie mistrzostwo Polski. Dla zespołu trenerki Bożeny Karkut to trzeci z rzędu, a czwarty w historii złoty medal.

Zawodniczka Piotrcovii Piotrków Tryb. Lucyna Sobecka (P) i Karina Bujnochova (L) z Zagłębia Lubin podczas meczu 23. kolejki Ekstraklasy piłkarek ręcznych / PAP/Marian Zubrzycki / PAP

Najwięcej bramek: dla Piotrcovii - Justyna Świerczek, Lucyna Sobecka, Oliwia Szczepanek i Silvie Polaskova po 3; dla Zagłębia: Jovana Milojevic i Karolina Kochaniak-Sala po 5, Aneta Łabuda i Daria Michalak po 4, Adrianna Górna, Emilia Galińska i Patricia Matieli po 3.



Absolutnie nie zamierzamy kalkulować i niczego nie będziemy odkładać, aby świętować u siebie. Chcemy wygrać w Piotrkowie i jak najszybciej przypieczętować mistrzostwo. Później będziemy myślały o świętowaniu - powiedziała przed meczem z Piotrcovią trenerka Zagłębia Bożena Karkut.



Już pierwsze minuty pokazały, że deklaracja trenerki nie była na wyrost. Po trzech minutach lubinianki prowadziły już 3:0, a po kolejnych pięciu minutach było 7:2. Kolejne fragmenty spotkania były bardziej wyrównane, ale to Zagłębie cały czas kontrolowało wydarzenia na boisku. Widać też było, że podopieczne Karkut rozgrywają akcje na coraz swobodniej. W 26. minucie grając w osłabieniu lubinianki zdecydowały się na efektowną akcję, po której po wrzutce do siatki trafiła Patricia Matieli. W tym momencie było już 18:10 dla przyjezdnych.



Prowadziliśmy wysoko, ale tak naprawdę już przed meczem nie miałem wątpliwości, że wygramy i przypieczętujemy mistrzostwo. Dziewczyny zapewniły sobie złote medale na pięć kolejek przed końcem sezonu, co jest wielkim osiągnięciem. To pokazuje, że w tym sezonie Zagłębie nie ma sobie równych. Warto też zwrócić uwagę, że to trzecie mistrzostwo z rzędu - powiedział zaraz po meczu prezes Zagłębia Witold Kulesza.



W drugiej połowie na boisku pojawiła się Kinga Grzyb, dla której był to powrót do gry po kontuzji więzadła. Skrzydłowa urazu nabawiła się w meczu drugiej kolejki i wydawało się, że to dla niej koniec sezonu. Zawodniczka przeszła zabieg, później długi okres rehabilitacji, a od kilku tygodni trenowała z zespołem. W niedzielę Karkut uznała, że jej podopieczna jest już gotowa i może grać. Ta odpłaciła się m.in. świetna akcją i golem na 22:15. Po trafieniu do siatki Grzyb nie ukrywała ogromnej radości.

Kinga miała bardzo poważną kontuzję i chyba niewiele osób wierzyło, że wróci jeszcze w tym sezonie do gry. Fajnie, że się udało i na dodatek w meczu, który przypieczętował mistrzostwo. Kinga pokazała, że jest prawdziwym twardzielem - skomentował Kulesza.



Po przerwie spotkanie było już bardziej wyrównane. Piotrcovia starała się odrabiać straty, ale prowadzenie Zagłębia nawet na moment nie było zagrożone. Lubinianki zwyciężyły 35:23 i zapowiedziały, że nie była to ostatnia wygrana w tym sezonie, bo chcą pozostać niepokonane do końca.



Taki stawiamy sobie cel. Trenerka Bożena Karkut nie pozwoli na rozprężenie i do końca sezonu w każdym kolejnym meczu zespół będzie walczył o zwycięstwo. Tego jestem na sto procent pewien. Poza tym zespół walczy jeszcze i Puchar Polski, który też chce zdobyć. Jest mistrzostwo, ale gramy dalej, a po sezonie będzie czas na świętowanie - zakończył prezes Zagłębia.