Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. zakończył budowę drużyny na kolejny sezon. Ostatnim koszykarzem, który dołączył do mistrza Polski jest Aleksander Załucki, były zawodnik m.in. MKS Dąbrowa Górnicza i Polpharmy Starogard Gdański.

Władze wielkopolskiego klubu nie próżnowały w ostatnich tygodniach. Do zespołu mistrza Polski systematycznie dołączali nowi gracze. Ostatnim nabytkiem jest Załucki, który ostatnio występował w pierwszoligowej Kotwicy Kołobrzeg, ale ma za sobą trzy sezony spędzone w ekstraklasie.

Drużyna prowadzona przez Igora Milicica mocno się zmieniła w porównaniu do poprzedniego sezonu. Z mistrzowskiego składu pozostali tylko Jarosław Mokros, Szwed Denzel Andersson oraz Amerykanin James Florence. MVP finału Jakub Garbacz przedłużył wprawdzie umowę z ostrowskim klubem, ale ostatecznie jego kontrakt wykupił niemiecki Syntainics MBC Weissenfels.



Stal w przerwie letniej pozyskała reprezentanta Polski, środkowego Damiana Kuliga oraz reprezentanta Grecji, rozgrywającego Vangelisa Mantzarisa, który w 2012 i 2013 roku z Olympiakosem Pireus wygrywał Euroligę.

Do drużyny dołączyły także dwaj zawodnicy Asseco Arka Gdynia: Igor Wadowski i Michał Pluta, a także Jakub Wojciechowski (ostatnio Emporio Armani Mediolan) oraz trójka Amerykanów: Terry Larrier (Norrkoping Dolphins), James Palmer Jr (Agua Caliente Clippers) i Michael Young (izraelski Ironi Nahariya).



Ostrowianie przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli 28 lipca. Mają już za sobą jeden sparing z Eneą Astorią Bydgoszcz, ale oba kluby uzgodniły, że o szczegółach tego meczu łącznie z wynikiem nie będą informować.



Nowy sezon mistrzowie Polski rozpoczną od spotkania o superpuchar Polski z Eneą Zastalem BC Zielona Góra, który odbędzie się 1 września w Wałbrzychu. Pierwszy ligowy mecz ostrowianie rozegrają we własnej hali ze Śląskiem Wrocław 12 września.



Stal wystąpi również w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Rywalami ostrowian będą Hapoel Jerozolima (Izrael), Pinar Karsiyaka (Turcja) oraz Baxi Manresa (Hiszpania). Początek rywalizacji zaplanowano na 6 października.