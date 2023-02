Dziewa o grze we własnej hali

Do nowego obiektu koszykarze zawsze muszą się przyzwyczaić. Chodzi m.in.: o światło, które w niektórych miejscach może oślepiać w czasie rzutu, czy o punkty odniesienia na parkiecie względem kosza. Aleksander Dziewa zaznacza jednak, że treningi, od poniedziałku, na nowej hali w Sosnowcu powinny wystarczyć.

Trenujemy tu od poniedziałku, mamy więc więcej czasu, by się nauczyć tej hali, niż nasz przeciwnik. Jest to jakaś przewaga. Kosze tutaj, w hali, są dobre, porównując je do tych na Torwarze w Warszawie, które były o wiele trudniejsze - wyjaśnia Dziewa.

Trening Aleksandra Dziewy / Wojciech Marczyk / RMF FM

Dziewa: Będziemy gotowi

Kadra prowadzona przez Igora Milicicia poprzedni mecz z Austrią w eliminacjach mistrzostw Europy wygrała pewnie 91:55. Czwartkowy mecz może być jednak o wiele trudniejszy. Wszystko z powodu sytuacji zdrowotnej w naszej kadrze. Wielu graczy narzeka na infekcje i nie wiadomo do końca, z których graczy będzie mógł skorzystać szkoleniowiec.

Trener uczula nas na zagrożenie w strefie podkoszowej. Przygotujemy specjalne rozwiązania na tą okoliczność i będziemy gotowi - podkreśla Aleksander Dziewa.

Po meczu z Austrią polski zespół zagra we Fryburgu ze Szwajcarią na zakończenie preeliminacji. Biało-czerwoni są liderami grupy E z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki.