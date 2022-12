Iga Świątek wygrała swój drugi mecz podczas World Tennis League, który od poniedziałku odbywa się z stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Dubaju. Liderka światowego rankingu tenisistek pokonała Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową 6:4, 6:3. Trzy dni wcześniej Iga Świątek ograła Francuzkę Caroline Garcię 6:3, 6:4.

Iga Świątek / Shutterstock

W zawodach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich biorą udział cztery zespoły - The Kites (Kanie), The Hawks (Jastrzębie), The Eagles (Orły) i The Falcons (Sokoły) - które najpierw rywalizują w systemie każdy z każdym. O kolejności w tabeli decyduje przede wszystkim liczba wygranych gemów. Mecz składa się z trzech pojedynków: singla kobiet, singla mężczyzn oraz starcia mikstów.

Pierwotnie Polka miała grać w czwartek z Anett Kontaveit, ale Estonka z powodów zdrowotnych wycofała się z turnieju.

Wcześniej partnerzy Świątek z zespołu The Kites - Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Sania Mirza z Indii - przegrali z reprezentującymi The Hawks Niemcem Alexandrem Zverevem i Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 5:7, 6:3, 5-10. O wyniku meczu zdecyduje spotkanie Auger-Aliassime'a z Austriakiem Dominikiem Thiemem.

Zawodnicy z grupy The Kites rozpoczęli turniej w poniedziałek od pokonania The Eagles, a z The Falcons zmierzą się w piątek. Rywalką Świątek ma być Białorusinka Aryna Sabalenka.

Dwie najlepsze drużyny awansują do sobotniego finału.