25 okrążeń toru Yas Marina pokonał Robert Kubica podczas pierwszej sesji treningowej w Abu Zabi. To ostatni w tym roku weekend z F1. Zgodnie z przewidywaniami, Polak nie znalazł się wysoko w klasyfikacji treningu: uzyskał najsłabszy czas. To jednak bez znaczenia: ekipy skupiają się już na przygotowaniach do sezonu 2019. A w nim Kubica będzie pojawiać się na torze regularnie!

