W Tatrach dynamicznie zmieniają się warunki pogodowe. Z powodu dużego ocieplenia na topniejącej warstwie lodu na Morskim Oku jest już woda i pojawiły się pęknięcia tafli - informuje w nowy rok Tatrzański Park Narodowy.

Tatry / Grzegorz Momot / PAP

Miniony Sylwester w Tatrach był jednym z najcieplejszych w ostatnich latach. W nowy rok w południe termometry nad Morskim Okiem wskazywały +11 st. C. Na Hali Gąsienicowej było aż 13 stopni ciepła, a na Kasprowym Wierchu 8 stopni.

Jak zapowiadają synoptycy IMGW, w najbliższych dniach w Tatrach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a temperatura wyniesie 5 do 9 st. C., lokalnie 11 st., a na szczytach około 7 st. Celsjusza.



W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki są oblodzone. Wybierając się nawet na spacery do dolin reglowych, koniecznie trzeba zabrać ze sobą są raczki. W wyższych partiach gór niezbędny jest zimowy ekwipunek taki jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC czyli detektor, sonda i łopata. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.