Policja zatrzymała czwartą osobę podejrzaną o udział w brutalnym napadzie w Czaczowie koło Nowego Sącza - dowiedział się reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Trzy z nich zostały aresztowane. Pobita ofiara zmarła w szpitalu.

Zatrzymany mężczyzna / Policja

Czwarty z zatrzymanych mężczyzn to 21-latek z Piwnicznej-Zdroju.

Wcześniej po pościgu w gminie Stary Sącz policjanci ujęli trzy osoby, które mogły mieć związek z tym napadem.

Do napadu doszło w ubiegłym tygodniu. Brutalnie pobity 75-latek następnego dnia zmarł w szpitalu. Wszystkie z zatrzymanych osób usłyszały już zarzuty.

22-latek usłyszał zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu do 10 lat więzienia, 21 i 25-latek - zarzut zacierania śladów przestępstwa i ukrywania sprawcy napadu, a także posiadania narkotyków, 54-latek natomiast zarzut posiadania narkotyków. Będzie on odpowiadał z wolnej stopy, wobec trzech pozostałych sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.