Mimo zakończenia ferii zimowych, wyciągi narciarskie wciąż są czynne. Szusować można m.in. na Kasprowym Wierchu, Jaworzynie Krynickiej czy w Białce Tatrzańskiej. Zmieniają się cenniki karnetów na sezon niski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Kasprowym Wierchu wiąż trwa sezon narciarski i można korzystać z obu tras w Dolinie Gąsienicowej i Goryczkowej. Jednak przed wybraniem się na narty w danym dniu warto zobaczyć na stronie internetowej ich aktualny status, bo warunki pogodowe dynamicznie się zmieniają - przekazała Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.

W Zakopanem również można jeszcze jeździć na nartach na Polanie Szymoszkowej, Harendzie oraz na Gubałówce, gdzie czynna jest 300-metrowa trasa z wyciągiem orczykowym oraz snow park.



W gminie Bukowina Tatrzańska czynna jest stacja narciarska Rusiń-ski - w weekendy od godz. 9. D0 20. a w tygodniu do godz. 18. Otwarte są też trasy w Białce Tatrzańskiej - codziennie do godz. 20.



Na Jaworzynie Krynickiej dostępnych jest siedem tras zjazdowych. Ośrodek jest czynny codziennie od godz. 9. do 16. Czynne są także stoki w Kluszkowcach, Jurgowie, Witowie, Czarnej Górze - Grapa i Suchem. Sezon zakończyła natomiast stacja Czarna Góra - Koziniec.



Na najbliższe dni pod Tatrami zapowiadana jest dodatnia temperatura - w Zakopanem w czwartek i piątek termometry mogą wskazać nawet 11 st. C, dlatego wybierając się na narty warto skontrolować, czy dany stok jest otwarty.