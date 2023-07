Jeśli iść w góry to w ten weekend. Pogoda zapowiada się idealnie. Do wycieczek zachęcają sami przewodnicy tatrzańscy. Zwracają jednak uwagę na to, by odpowiednio przygotować się do wędrówki.

Morskie Oko / Shutterstock Długi dzień, prawie bezchmurne niebo, to idealne warunki do wycieczek. Trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w taką pogodę. Powinniśmy pić dużo wody - podczas wysiłku nawet 3-4 litry na dobę, używać kremu z filtrem, okularów przeciwsłonecznych i koniecznie mieć nakrycia głowy - tłumaczy przewodnik tatrzański Tomasz Zając. Oprócz wody, ważne przy takich wędrówkach jest zapewnienie organizmowi odpowiedniej dawki energii. Przewodnik rekomenduje przygotowanie kanapek, zabranie ze sobą owoców, słodyczy i żeli energetycznych. Musimy też pamiętać o tym, że pogoda w górach może zmienić się bardzo szybko. Kurtka przeciwdeszczowa i czapka pomogą uchronić się nam przed nagłą ulewą. Przewodnik przypomina także, by wycieczkę planować odpowiednio do swojej kondycji i stanu zdrowia. Nie można też zapomnieć o zabraniu ze sobą apteczki. W partiach szczytowych Tatr wciąż w żlebach i miejscach zacienionych zalegają płaty śniegu. Tak jest choćby na szlaku na Rysy. W górach panuje bardzo duży ruch turystyczny, dlatego warto jest kupić bilet wstępu do TPN wcześniej przez stronę internetową. W ten sposób unikniemy stania w długiej kolejce. Wybierając do Morskiego Oka należy wcześniej wykupić miejscówkę na parkingu zlokalizowanym przed szlakiem lub skorzystać z komunikacji zbiorowej. W weekend w Zakopanem spodziewane są temperatury do 29 stopni Celsjusza, a na szczytach od 20 do 22 stopni Celsjusza. Zobacz również: Upały w Krakowie. Dorożki nie przejadą przez Rynek

