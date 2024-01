Sądeccy policjanci przejęli ponad 4 kilogramy marihuany. 20-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

/ Policja Nowy Sącz / Policja

Policjanci w jednej z sądeckich gmin zatrzymali do kontroli samochód, którym kierował młody mężczyzna. W aucie była duża niebieska torba, a w niej worki z suszem roślinnym.

Kryminalni przejęli ponad 4 kilogramy marihuany. 20-letni sądeczanin został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy trzymiesięczny areszt.