Dzisiaj sądecka policja otrzymała kilka zgłoszeń dotyczących usiłowania oszustwa metodą "na policjanta" i "pracownika poczty". Przestępcy dzwonili do starszych osób i wypytywali o zgromadzone pieniędzy i adres zamieszkania. Policjanci apelują o szczególną ostrożność.

Zdjęcie ilustracyjne / KMP Nowy Sącz / Policja

Oszuści informowali, że pieniądze seniorów są zagrożone, a przestępcy obserwują ich mieszkanie, zaś oni podszywając się pod funkcjonariuszy opowiadali historię o tajnej akcji. Trzeba pamiętać, że przestępcy wciąż modyfikują metody działania i dostosowują swoje opowieści do tego, czego dowiedzą się od osób, z którymi prowadzą rozmowę - relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu kom. Justyna Basiaga.

Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność. W momencie, gdy ktoś, podając się przez telefon np. za krewnego, policjanta, pracownika poczty czy banku itp. będzie żądał pieniędzy, funkcjonariusze radzą, by natychmiast zakończyć taką rozmowę telefoniczną!

Jeżeli mamy wątpliwości lub nie wiemy, jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich i pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy i nie wpuszczać ich do domu czy mieszkania. Nie podajmy również haseł i loginów do bankowości mobilnej ani nie przelewajmy pieniędzy na wskazane konto bankowe - radzą prawdziwi policjanci

