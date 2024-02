W Krynicy Zdroju trwa dzisiejsza odsłona naszej akcji Misja Zima. Wysłaliśmy 90-osobową ekipę słuchaczy RMF FM na niepowtarzalny weekend do tego kurortu.

Ekipa słuchaczy RMF FM dojechała już do Krynicy-Zdroju, gdzie spędza bajeczny weekend. To druga odsłona akcji "Misja - zima"? Zobaczcie relację! "Misja - zima". Wyścig słuchaczy RMF FM do Krynicy-Zdroju zakończony!

W sobotę po raz drugi trzy drużyny słuchaczy RMF FM ścigały się w ramach akcji "Misja - zima". Tym razem autokary wyjechały z: Oświęcimia, Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego, a ich celem była jedna z najpopularniejszych miejscowości zdrojowych w Polsce: Krynica-Zdrój! To właśnie tam czekają na nich wspaniałe widoki, wygodne stoki, pijalnie wód mineralnych oraz niepowtarzalna gościnność Małopolski.

Tym razem kapitanami drużyn byli: Ola Filipek, Mateusz Opyrchał i Daniel Dyk. Goście specjalni to: Viki Gabor, Dominik Dudek i Michał Szczygieł. Po drodze ekipy mierzyły się z zadaniami, z którymi poradzili sobie śpiewająco! Która z nich wygrała? Tego dowiemy się dzisiaj.

Zima w Małopolsce. Tutaj czeka na Was moc atrakcji

Małopolska to region, który zimą staje się prawdziwym rajem dla miłośników sportów, wspaniałych widoków i błogiego relaksu. To tutaj czeka na Was cała góra atrakcji! Ponad 160 km nartostrad, niemal 60 stacji i ośrodków narciarskich, trasy do narciarstwa biegowego, szlaki zimowych wypraw, psie zaprzęgi, kuligi i wiele więcej. A po wszystkim odpoczynek w basenach termalnych oraz odkrywalnie regionalnych tradycji i smakołyków. Zapraszamy na weekend, ferie i każdy zimowy wypoczynek. Daj się ugościć w Małopolsce!

Projekt powstał we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną i finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego.