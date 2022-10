„ZNIKAM - GUBIĘ SIĘ – TRACĘ – UCIEKAM” – pod tą nazwą ruszyła we Wrocławiu kampania społeczna na temat potrzeb osób w kryzysie psychicznym. Ma m.in. zwiększyć świadomość wrocławian na temat miejsc uzyskania pomocy oraz savoir-vivre’u wobec osób z problemami psychicznymi. Zaplanowano m.in. prelekcje dla młodzieży i seniorów, warsztaty oraz spotkania. Przy ul. Świdnickiej można oglądać wystawę poświęconą kampanii.

"ZNIKAM-GUBIĘ SIĘ-TRACĘ-UCIEKAM". Wystawa we Wrocławiu / UM Wrocław / Materiały prasowe

Zależy nam na tym, aby wrocławianie i wrocławianki poznali oraz utrwalili podstawowe zasady savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami psychicznymi, ponieważ akceptacja i zrozumienie są bardzo ważne dla osób będących w kryzysie psychicznym. Z pomocą kampanii chcemy też stworzyć warunki sprzyjające większej aktywności społecznej i zawodowej osób będących w kryzysie psychicznym - mówi Beata Hernik-Janiszewska, członek zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Stawiamy kolejny krok naszej wrażliwości. Taką kampanią, edukacją w środku miasta chcemy otworzyć nasze oczy na to, że są osoby które potrzebują przełamania naszej bariery w sobie, czasami wystarczy odrobina więcej naszej cierpliwości, czasu, wysłuchania." tłumaczy Dominik Golema, dyrektor biura Wrocław Bez Barier.



Przy ul. Świdnickiej można oglądać wystawę poświęconą kampanii. / UM Wrocław / Materiały prasowe

Najważniejszym elementem tej kampanii jest to, że tworzą ją osoby z niepełnosprawnościami lub ich najbliższe otoczenie. Mamy we Wrocławiu ogromną grupę branżową zrzeszającą organizacje, które wskazują nam jak działać, jak pokazywać takie kampanie bo to właśnie te osoby same doświadczają wykluczeń, to oni mają doświadczenie - wyjaśnia Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

/ Materiały prasowe

W ramach kampanii powstały także filmy prezentujące mieszkańców i mieszkanki Wrocławia zmagających się m.in. z depresją, stanami lękowymi czy borderline.