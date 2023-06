Wspólne zdjęcie, krótka rozmowa i autografy. Już dziś (30.06) o godzinie 14 we wrocławskim Centrum Handlowym Magnolia Park odbędzie się sesja autografowa z zawodnikami Betardu Sparty Wrocław. Wezmą w niej udział reprezentanci drużyny Polski oraz Wielkiej Brytanii występujący w Drużynowym Pucharze Świata - przekazano w komunikacie prasowym.

/ PR EXPERT / Materiały prasowe

Jak poinformowano - na placu eventowym stanie prawdziwy motor z toru żużlowego, który będzie doskonałym tłem dla zdjęć z zawodnikami. Czas umilać będzie także maskotka drużyny, a wszyscy fani klubu, którzy pojawią w centrum handlowym przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu otrzymają plakat z autografami.

Spotkanie ze Spartanami to świetna okazja, by przybić piątkę zawodnikom jeszcze przed żużlowym mundialem, który odbędzie się pod koniec lipca na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że piątkowe wydarzenie będzie przedsmakiem prawdziwych sportowych emocji dla wszystkich fanów żużla z Wrocławia i okolic - mówi Adrian Skubis, rzecznik prasowy Betardu Sparty Wrocław.

/ PR EXPERT / Materiały prasowe

W komunikacie prasowym przekazano, że wkrótce na profilach w social mediach centrum handlowego będzie można wygrać bilety na mecze półfinałowe - 25 i 26 lipca.

Sesja autografowa to już drugie wydarzenie organizowane w ostatnim czasie w tym miejscu dla fanów żużla. 23 marca odbyła się tam oficjalna prezentacja drużyny Betard Sparta Wrocław, podczas której kibice poznali skład Sparty na nowy sezon i przywitali nowego zawodnika - Piotra Pawlickiego.