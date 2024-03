Od 19 marca do 19 maja we Wrocławiu będzie można zobaczyć nietypową wystawę. „Impresje. Młodzi o sztuce dawnej” to ekspozycja przygotowana we współpracy muzealników i młodzieży. Ma pokazać wrażliwość najmłodszego pokolenia.

Wystawa "Impresje. Młodzi o sztuce dawnej" / PAP/Maciej Kulczyński / PAP Młode wrocławianki i wrocławianie wybrali 70 dzieł sztuki z kolekcji Muzeum Narodowego. Podzielono je tematycznie na: Codzienność, Jej portret, Pod chmurami, Sacrum, Oblicza mężczyzny i Wyostrzonym wzrokiem. Do części obrazów powstały teksty literackie, również prezentowane na wystawie. Wśród dzieł wybranych przez młodzież są niepokazywane na co dzień prace Olgi Boznańskiej, Aleksandra Gierymskiego, Vlastimila Hofmanna, Marii Niedzielskiej, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Fryderyka Pautscha, Jana Styki, Józefa Szermentowskiego czy Witolda Wojtkiewicza. Wrocławska młodzież podeszła do zadania szerokotorowo. Współtworzyli plakaty i wymyślali memy, które pojawiły się w przestrzeni ekspozycyjnej. Jedna z zaangażowanych dziewczyn nagrała film i zrealizowała spot reklamowy. Wyjątkowość projektu polega przede wszystkim na tym, że jest to wystawa partycypacyjna - na każdym etapie realizacji współtworzona przez młodych ludzi, co w praktyce muzealnej właściwie prawie się nie zdarza. To jednak wciąż nie wyczerpuje wszystkich jej walorów. Głównym jest to, że jej kuratorzy podjęli próbę uchwycenia głosu młodego pokolenia. Wybrzmiał on w trudnym, pandemicznym czasie w tekstach literackich, które zostały zaprezentowane na wystawie i w towarzyszącej jej publikacji - powiedział dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski. Wystawa została dostosowana do potrzeb niewidomych i niesłyszących. Zawiera też trzy trasy zwiedzenia dostosowane do wieku: "Rozsypane abecadło" dla najmłodszych, "Pokoje zagadek" dla dzieci w wieku szkolnym oraz "Wybitni polscy malarze i malarki" dla młodzieży i dorosłych. Zobacz również: Prezydent Wrocławia wydał zakaz ws. protestów rolniczych

