Ponad 1,4 tys. wrocławian przedłużyło sezon rowerowy i w październiku oraz w listopadzie jeździło rowerami, zbierając punkty i walcząc o nagrody. Dziś władze miasta podsumowały trzecią odsłonę kampanii "W kółko kręcę".

Statuetki dla najwytrwalszych rowerzystów / Urząd Miasta Wrocławia /

Akcja jest organizowana we Wrocławiu od 2020 roku. Chodzi o promowanie codziennych dojazdów do szkoły, pracy czy na uczelnię rowerem i o obalenie mitu, że rower jest tylko sezonowym środkiem transportu.

W naszym klimacie rowerem można jeździć przez cały rok, dlatego kampanię przeprowadzamy w miesiącach jesiennych, gdy wiele osób pomału skłania się do przesiadki z jednośladu - mówi Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.



Przez dwa miesiące uczestnicy rywalizacji rejestrowali swoje codziennie dojazdy rowerem i odbierali za nie punkty, które wymieniali na nagrody: bilety i zniżki do muzeów, na ściankę wspinaczkową, do kina i do kawiarni, ZOO czy do Hali Stulecia.

Dziś nagrodzono zwycięzców. Ci, którzy w rywalizacji zajęli miejsca 4, 14 i 44 otrzymali rowery ufundowane przez sponsora. Pozostali wytrwali rowerzyści dostali sakwy, płaszcze i przeciwdeszczowe ochraniacze na buty oraz bluzy.

W tym roku w kampanii wzięło udział ponad 1400 osób, które w sumie przejechały odległość ponad 450 tys. kilometrów

W kampanii rywalizowały zarówno osoby indywidualne jak i drużyny: firmy, uczelnie i szkoły, których pracownicy, studenci i uczniowie brali udział w kampanii.

Oto wyniki:



Pierwsze 3 miejsca:

● AleksandraSz - 9 345 pkt. (1 879 km)

● zielin - 9 335 pkt. (1 940 km)

● Flavio - 9 317 pkt. (1 873 km)





Osoby, które otrzymują rowery:

● 4 miejsce - buncol - 9 306 pkt. (1 951 km)

● 14 miejsce - EB83 - 8 854 pkt. (1 804 km)

● 44 miejsce - puchacz218 - 8 061 pkt. (988 km)





Najlepszy senior:

● Gwiazdek8 - 9 239 pkt. (1 984 km)





Osoba, która przejechała największą liczbę kilometrów:

● medrosia - 8879 pkt. (4024 km)





Najlepsza uczelnia:

● Politechnika Wrocławska - 200 103 pkt.





Najlepsza szkoła:

●Zespół Szkół Budowlanych - 19 565 pkt.





Najlepsza firma największa:

● Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 86 718 pkt.

Najlepsze firma duża:

● Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 67 376 pkt.





Najlepsza firma średnia:

● Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - 48 945 pkt.





Najlepsza firma mała:

● TOPUS sp. z o.o. - 20 930 pkt.





Najlepsza mirofirma:

● TFK Project Electric sp. z o.o. - 22 040 pkt.